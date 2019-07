LIVE Tuffi | Mondiali 2019 in DIRETTA | Cina in vetta dopo la prima rotazione | Italia

oasport

(Di lunedì 15 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.48: Capofitto avanti per le russe in questa seconda: 49.80, tuffo altissimo e 96.60 per loro, scavalcando il Messico e portandosi inposizione. Azzurre terze 8.47: Ordinario rovesciato carpiato anche per le messicane: 47.40 eposizione con 96.00, azzurre e coreane al secondo posto 8.46: Ordinario rovesciato carpiato anche per le svizzere: non particolarmente buona l’esecuzione 43.20 e un totale di 87.00. Azzurre che sono incon lo stesso score della Corea del Sud 8.45: Ordinario rovesciato carpiato per le olandesi: 43.80, tuffo non ben eseguito allo individuale e olandesi che sono terze con 91.20 8.44: Ordinario rovesciato carpiato per le coreane: 46.20 per loro e 91.80 il totale, stesso punteggio delle azzurre 8.43: Parte la secondacon Pellacani-Bertocchi: ordinario rovesciato ...

