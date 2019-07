LIVE Tuffi | Mondiali 2019 in DIRETTA | Cina in vetta dopo cinque rotazioni | Russia e Gran

oasport

(Di lunedì 15 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.58: Doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo: 77.76 per loro che, giovanissimi, ottengono 412.62.dissima prova 14.57: Doppio e mezzo indietro con doppio avvitamento e mezzo per gli armeni, che iniziano l’ultima rotazione: 79.92 lo score e il totale alla fine è 372.48. 14.55: Quadruplo e mezzo avanti raggruppato per i cinesi: 92.13 per loro che continuano su punteggi stellari. 392.97 il punteggio per laa precedereBretagna. La selezione asiatica sembra già aver messo al sicuro l’oro quando manca un tuffo alla fine 14.52 Triplo e mezzo rovesciato carpiato per i britannici: 57.12, tuffo sbagliato e 336.00.Bretagna seconda e dovrà guardarsi dall’Ucraina 14.51: Quadruplo e mezzo avanti raggruppato per lache si gioca il tutto per tutto: 95.46 per i russi e 356.04 il ...

