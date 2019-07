LIVE Tuffi | Mondiali 2019 in DIRETTA | Cina ancora oro nel sincro 10m uomini | Russia e

oasport

(Di lunedì 15 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAE’ tutto per questa. Appuntamento a domani per altre emozioni in questiin Corea del Sud. 15.10: Doppio e mezzo indietro carpiato con due avvitamenti e mezzo per i cinesi: 93.63 e chiusura con 486.93. Un punteggio pazzesco per Chen e Cao che dunque si confermano campioni del mondo e permettono alladi ottenere l’ennesimo successo in questa rassegna, a precedere la(444.60) e la Gran Bretagna (425.91). Queste tre squadre staccano il biglietto per le Olimpiadi di Tokyo mentre, oltre alle tre citate, anche Ucraina, Australia e Corea del Sud prenderanno parte alle World Series 15.09: Quadruplo e mezzo avanti raggruppato per i britannici: 89.91 e dunque 425.91 per loro che sono secondi dietro i russi ma medaglia sicura (bronzo molto probabile) 15.07: Doppio e mezzo indietro carpiato con ...

