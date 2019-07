LIVE Tuffi | Mondiali 2019 in DIRETTA | Bertocchi-Pellacani soffrono | ma sono in finale

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Bertocchi-Pellacani mine vaganti nella 3 metri sincro : Il programma dei Mondiali – La presentazione della prima giornata Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dei Mondiali di Tuffi a Gwangju. Un day-4 dedicato al sincro femminile dai tre metri (preliminari alle 3.00 e finale alle 8.30) e poi sincro maschile dalla piattaforma (dalle 6.00). Elena Bertocchi e Chiara Pellacani lanciano la loro sfida al resto del mondo. Dopo lo straordinariotitolo europeo, le due azzurre ...

Giovanni Tocci dodicesimo dal metro. Appuntamento alle 13.45 con la finale di Batki-Pellacani
Appuntamento ora alle 13.45 con la finale del sincro femminile dalla piattaforma con Noemi Batki e Chiara Pellacani. Le azzurre vogliono provare a sognare. 9.45: Giovanni Tocci chiude la sua finale dal metro maschile al dodicesimo posto con 344.25. Non un buon segnale in vista dei tre metri, dove il calabrese deve conquistare la qualificazione olimpica. 9.44: Ennesima medaglia ...

Giovanni Tocci tenta il colpo dal metro. Batki-Pellacani in finale dalla piattaforma sincro
8.09: Ovviamente sono dodici i protagonisti della finale. Tocci sarà il quinto a salire sul trampolino, visto che ha chiuso all'ottavo posto la qualifica. 8.05: Il calabrese difende la medaglia di bronzo conquistata due anni fa. Non sarà assolutamente facile ripetersi, visto che Giovanni non è al 100%. 8.00: Riprendiamo la nostra DIRETTA. Tra mezz'ora la finale del metro maschile ...

14 luglio - Batki-Pellacani ci provano nella piattaforma sincro. Tocci outsider dal metro
Il programma e gli azzurri in gara (14 luglio) – La presentazione della giornata dei Tuffi (14 luglio) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei Mondiali 2019 di Tuffi. Al Nambu University Municipal Aquatics Center due le gare in programma quest'oggi. Si comincerà con le eliminatorie della piattaforma femminile. Chiara Pellacani e Noemi Batki faranno il ...

13 luglio - Cerruti sesta nel sincro. Tra poco i tuffi
Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Mondiali di Nuoto 2019. A Gwangju (Corea del Sud) una giornata importante per l'Italia visto che si assegnerà la prima medaglia. Nelle acque libere coreane vi sarà infatti la 5 km di fondo e le attenzioni italiche saranno per Domenico Acerenza e Marcello Guidi. In particolare, il lucano punta a fare molto bene, lui che sarà al via anche dei 1500 stile libero in piscina. ...

Bertocchi è settima nella finale dal metro. Alle 13.45 la finale del sincro 3m uomini
9.32: E' tutta per questa DIRETTA LIVE. Appuntamento Alle 13.45 per la finale del sincro trampolino 3m uomini, che completerà il programma 9.28: Una gara senza infamia e senza lode per Bertocchi, a cui è mancato sempre qualche punto in ogni tuffo. Il podio di Budapest dunque non viene confermato e sicuramente l'alibi non mancano visti i problemi fisici di quest'anno. 9.26: ...

iniziata la finale del metro femminile! Bertocchi ci prova
8.43: Bertocchi ottiene 52.00 con questo secondo tuffo: senza infamia e senza lode per lei però… 8.41: Le due cinesi monopolizzano la scena e con l'uno e mezzo ritornato carpiato si portano ai primi due posti: Chang (57.60) e Chen (57.60). Bertocchi è ottava al termine di questa prima rotazione 8.41: La russa Ilinykh ottiene 54.00 dall'uno e mezzo ritornato carpiato ed è ...

Elena Bertocchi in finale dalle 8.30. Verzotto/Batki sesti - Tocci/Marsaglia eliminati
06.46: Appuntamento ora alle 8.30 con la finale del metro femminile. Elena Bertocchi va a caccia di una medaglia. 06.43: La prima medaglia d'oro di questi Mondiali è della Cina! Vittoria per Lian Junjie e Si Yajie con 346.14. Seconda posizione per la Russia e terzo il Messico. Sesto posto per l'Italia con 259.62. Un'occasione sicuramente persa per i due azzurri, che avevano ...

Tocci/Marsaglia eliminati. Attesa per Batki/Verzotto ed Elena Bertocchi
05.00: Appuntamento ora alle 6.00 con la finale del sincro misto dalla piattaforma con Maicol Verzotto e Noemi Batki. 04.53: Si è chiusa la qualifica del sincro maschile dai tre metri. La Cina domina con 447.18 punti davanti al Giappone (384.09) e all'Ucraina (378.03). Ultima qualificata la Russia con 345.00. Molto deludente l'Italia al diciassettesimo posto con 320.64. 04.44: ...

Elena Bertocchi mina vagante dal metro - attesa per Tocci-Marsaglia nel sincro
Il programma dei Mondiali – La presentazione della seconda giornata Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Mondiali di Tuffi a Gwangju. Un day-2 che vedrà l'assegnazione delle prime medaglie. Si comincia con il sincro dai tre metri che è la gara che apre (ore 4.00) e chiude (13.45) questo sabato. Si comincia con le semifinali e poi appuntamento ...

12 luglio. Tocci in finale dal metro - eliminato Marsaglia. Errore di Elena Bertocchi : finale a rischio
10-10: La messicana Hernandez Torres totalizza 50.70 e scavalca Bertocchi che ora è nona ma è destibnata a perdere diverse altre posizioni. 185.70 per la messicana 10.09: L'australiana Sheehan piazza un tuffo da 49.40 e si inserisce al sesto posto davanti a ...

12 luglio. Tocci in finale dal metro - eliminato Marsaglia. Elena Bertocchi quarta dopo tre rotazioni dal metro
10.00: Abbondante l'australiana Qin che si allontana forse definitivamete dalla finale: 46.80 per un totale di 174.85 9.59: Qualche spruzzo di troppo per la britannica Mew Jensen che si allontana ulteriormente dalla zona finale: 43.20 e 166.40 di totale 9.57: La ...

12 luglio. Tocci in finale dal metro - eliminato Marsaglia. Avvio discreto per Elena Bertocchi dal metro
8.51: Anche la britannica Torrance si inserisce nel gruppo del quarto posto con 50.40 8.50: La statunitense Bacon inizia bene: 50.40, quarto posto, Bertocchi scende al 12mo posto 8.49: Anche la messicana Hernandez Torres con 46.80 resta dietro a Bertocchi in ...

12 luglio. Tocci in finale dal metro - eliminato Marsaglia. Appuntamento alle 8.30 con Elena Bertocchi
06.53: Appuntamento alle 8.30 con la qualifica del metro femminile con Elena Bertocchi. 06.50: Si completa la qualifica del metro maschile. Vince il cinese Wang (429.40) davanti al connazionale Peng (410.80) e al sudcoreano Woo Haram (396.10). In finale ci sarà anche ...