LIVE Tuffi | Mondiali 2019 in DIRETTA | Bertocchi-Pellacani ci provano in finale! Cina

(Di lunedì 15 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.33: E’ il momento del duo olandese con il capofitto avanti: 47.40 per le orange, che balzano in testa, scavalcando le italiane 8.32: La coppia coreana si esibisce con un capofitto avanti: 45.60, alle spalle delle azzurre 8.31: 46.80 per le azzurre che fanno gli stessi punti del mattino 8.30: Cominciano le azzurrecon il primo obbligatorio (ordinario indietro carpiato) 8.28: Tra poco si comincia con la finale del sincro 3m donne 8.26: 12 coppie con l’Italia che nei preliminari ha sofferto tantissimo nei preliminari 8.23: C’è da considerare che le atlete cinesi sono sempre andata a podio nelle 10 precedenti gare disputate e hanno tutto per dar seguito alla serie 8.21:che nella gara del sincro 3m femminile è andata a segno in nove circostanze su dieci, non centrando l’obiettivo massimo ...

