LIVE Nuoto sincronizzato | Mondiali 2019 in DIRETTA | attesa per Linda Cerruti nel Solo

(Di lunedì 15 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.20: In gara ora la rappresentante di Costarica Valeria Lizano, 21 anni 5.19: Buona prova della francese Eve Planeix che totalizza un punteggio di 86.4667 (Execution 26.0000, Artistic Impressione 34.2667, Difficulty 26.2000) che significa quarto posto provvisorio e finale conquistata 5.14: In vasca ora la francese Eve Planeix, 19 anni 5.12: Per la bulgara Alexandra Atanasova arriva un punteggio di 76.1333 (Execution 22.7000, Artistic Impressione 30.1333, Difficulty 23.3000) che significa ottavo posto provvisorio 5.07: In gara adesso la bulgara Alexandra Atanasova, 19 anni, 18ma neltecnico 5.08: Sesta posizone provvisoria per la slovacca Nada Daabousova con il punteggio di 78.1667 (Execution 23.2000, Artistic Impressione 31.4667, Difficulty 23.5000) 5.05: In vasca ora la slovaca Nada Daabousova, 22 anni, 22ma nel...

