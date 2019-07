LIVE Nuoto sincronizzato | Mondiali 2019 in DIRETTA | ARGENTO AZZURRO! Flamini-Minisini

oasport

(Di lunedì 15 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.56 Manca poco al via ufficiale della prova con le francesi! 11.52 Le ucraine hanno vinto per ben 10 volte nelle World Series e oggi proveranno a prendersi l’oro da favorite. Francia e Canada dovrebbero essere le principali protagoniste per il podio ma essendo un Mondiale sarà tutto da vedere cosa può accadere. 11.48 Per quanto riguarda questo evento Highights, è una specialità che ha debuttato nel 2017 e fa quindi ora la prima apparizione ufficiale in un Mondiale. 11.44 Otto squadre in programma in questa finale, manca la Russia e quindi l’Italia potrebbe anche stupire: la prima a esibirsi sarà la Francia, seguita da Ungheria, Spagna, Israele, Thailandia, le favorite Ucraine, le azzurre e infine il Canada. 11.40 Eccoci qui, pronti per l’avvicinamento alla prova Highlights! 10.49: Tra un’ora circa sarà il ...

zazoomnews : LIVE Nuoto sincronizzato Mondiali 2019 in DIRETTA: Flamini-Minisini secondi alle spalle dei russi: argento vicino.… - zazoomnews : LIVE Nuoto Mondiali 2019 in DIRETTA: Minisini e Flamini in scena per la medaglia Bertocchi-Pellacani none nel sincr… - zazoomnews : LIVE Nuoto Mondiali 2019 in DIRETTA: Cina avanti nel sincro 3m con Bertocchi-Pellacani in gara Minisini sogna la me… -