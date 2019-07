L' implosione del M5s a Torino e il ritorno di Siri

Il Ponte Morandi non c'è piùEcco le immagini dell' implosione : Alle 9.38, in soli sei secondi, i resti del Ponte Morandi di Genova sono implosi. Una nube di polvere ha avvolto le palazzine sottostanti, che erano state evacuate questa mattina Segui su affaritaliani.it

Anziano barricato in casa fa slittare l'implosione del Ponte Morandi : l'implosione, prevista per le ore 9, del Ponte Morandi è stata posticipata di quindici minuti a causa di un Anziano che si è barricato all'interno della sua abitazione rifiutandosi di uscire. I vigili del fuoco stanno procedendo a fare uscire l'uomo e a sgomberare l'appartamento. Sul luogo, in attesa del crollo, i vertici del governo, da Salvini a Di Maio e Toninelli.