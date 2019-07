L' ex presidente di Confindustria Valle d' Aosta ruba Rolex in aeroporto Si difende

huffingtonpost

(Di lunedì 15 luglio 2019) Approfitta della disattenzione di una passeggera davanti a lei all’di Torino Caselle ai controlli prima dell’imbarco eun orologioDatejust in acciaio, oro e brillanti da 8mila euro e un bracciale di Tiffany da mille euro. La donna, Monica Piovaro, amministratrice delegata della Cogne Acciai Speciali died exdid’, è stata denunciata dalla Polaria per furto aggravato. Gli agenti sono risaliti a lei grazie alle banche dati relative ai passeggeri e alle immagini di sorveglianza dell’: le telecamere l’hanno ripresa mentre, in coda ai controlli di sicurezza, ha preso dalla vaschetta porta oggetti l’orologio e il bracciale della signora davanti. E poi li ha indossati prima di imbarcarsi. La deta, diretta in Sardegna con la famiglia, era convinta che i preziosi fossero stati ...

