Leucemia Mihajlovic | il serbo ha fretta di sconfiggere la malattia | anticipato l’ingresso

Leucemia Mihajlovic - le scuse di Ivan Zazzaroni : “avrei dovuto fare l’amico e non il giornalista - scelta sbagliata” : Ivan Zazzaroni si è scusato con l’amico Sinisa Mihajlovic per aver ‘tradito la sua fiducia’ in merito alla notizia della Leucemia: il giornalista ha spiegato il suo punto di vista in un editoriale “Ho chiesto riservatezza a tutti voi, volevo essere il primo a dare la notizia. Non tutti mi hanno rispettato e per vendere 100-200 copie di un giornale hanno rovinato un’amicizia di 20 anni. Mi dispiace molto per questo”, con ...

Malattia Mihajlovic - un ragazzo malato di Leucemia parla al tecnico : il messaggio è da brividi [VIDEO] : “Sinisa, dalle parole che hai detto ho capito che hai la determinazione giusta per combattere. Mi sento di dirti di mantenere viva questa mentalita’ e questa ferocia”. E’ questa una delle frasi più importanti di un video postato da Niccolo’ B., un ragazzo di 15 anni di Foggia affetto da leucemia ed appassionato di calcio ed inviato al tecnico Sinisa Mihajlovic, l’allenatore del Bologna che nelle ultime ...

Si - hai fatto schifo! Sonia Bruganelli sulla Leucemia Sinisa Mihajlovic : Il tecnico del Bologna ha voluto ringraziare l’enorme affetto e sostegno arrivato dal mondo del calcio... dai messaggi dei tifosi durante le prime amichevoli estive ai tanti post sui social, il sostengo per Mihajlovic è stato trasversale, e non ha conosciuto distinzione di tifo o bandiera. Sinisa ha voluto così ringraziare tutti, un messaggio riportato anche dalle sue figlie sui rispettivi account social.\\ “Ci sono momenti nella vita in cui ti ...

Leucemia - cos’è il tumore del sangue che ha colpito Mihajlovic : diversi tipi - sintomi e cura : Una panoramica sulla Leucemia, una famiglia di tumori del sangue suddivisa in diverse forme e sottotipi in base alle cellule coinvolte e alla rapidità dell'evoluzione della patologia. Alcune leucemie sono caratteristiche dei bambini, altre colpiscono in età avanzata e possono essere asintomatiche per lungo periodo. L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic è affetto da una forma acuta, che richiede un intervento medico tempestivo.Continua a ...

Sinisa Mihajlovic ha la Leucemia. Sui social le commoventi parole della moglie : Sinisa Mihajlovic torna a parlare a distanza di due giorni dall’annuncio della sua malattia. Tifosi, calciatori e società calcistiche hanno fatto sentire la propria vicinanza al tecnico serbo, che con una lettera sulla Gazzetta dello Sport ci tiene a ringraziare per la carica ricevuta. “Grazie, grazie, grazie. Mi avete commosso. Ho finito le lacrime, ora sono pronto a combattere. Ci rivediamo presto”. “Accanto a me ho scoperto di avere un ...

Sinisa Mihajlovic e la Leucemia - il commovente saluto dei tifosi a Bologna : Nel corso della mattinata, davanti al centro tecnico Niccolò Galli di Casteldebole, è comparso uno striscione in sostegno di Sinisa Mihajlovic, l'allenatore del Bologna che ha annunciato di essere malato di leucemia e di doversi sottoporre a chemioterapia. Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Mihajlovic e la Leucemia - se il campione serbo diventa modello di prevenzione contro la malattia : “fate i controlli - è l’unica speranza” : Sinisa Mihajlovic modello di prevenzione contro la malattia: l’allenatore del Bologna, 50enne serbo e centrocampista di classe che ha fatto la storia di Stella Rossa, Sampdoria e Lazio (in serie A ha giocato anche nella Roma e nell’Inter), ieri ha annunciato in una conferenza stampa di avere la leucemia. Diagnosticata appena due giorni fa. “Le mie non sono lacrime di paura: io la malattia la rispetto ma la vincerò guardandola ...

MIHAJLOVIC MALATO DI Leucemia/ Perché non dura la commozione di questo istante? : Sinisa MIHAJLOVIC ha la LEUCEMIA acuta: ha scoperto la malattia e lo ha rivelato nella conferenza stampa di oggi. Il campione intende vincere la battaglia.

Il mondo dello sport si stringe attorno a Sinisa Mihajlovic : “Ho la Leucemia”. : Alle 16,30 a Casteldebole, Sinisa Mihajlovic ha dichiarato di avere la leucemia. Era purtroppo nell’aria che il padre di Virginia e Victorija, ex giocatore e allenatore professionista, facesse un annuncio doloroso. Nelle scorse ore... L'articolo Il mondo dello sport si stringe attorno a Sinisa Mihajlovic: “Ho la leucemia”. proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Mihajlovic : «Ho la Leucemia - vincerò questa sfida». Sabatini : «Continuerà ad allenare il Bologna» : Sinisa Mihajlovic, tutta la verità: la conferenza stampa in diretta. La notizia dello stop improvviso, della scelta di abbandonare la panchina del Bologna per affrontare...

Mihajlovic shock : ho la Leucemia ma vincerò anche questa sfida : "Ho fatto degli esami e sono state scoperte alcune anomalie che non c'erano quattro mesi fa. Abbiamo detto che avevo la febbre,

Mihajlovic : «Ho la Leucemia - ma vincerò». Terapia da martedì - resta allenatore del Bologna : «A me, nella vita, nessuno ha mai regalato nulla. State sereni, io questa sfida la vinco e spero dopo di essere un uomo migliore e più maturo». Qualche momento di pausa, per...

Sinisa Mihajlovic : «Ho la Leucemia - ma vincerò» : Il mondo del calcio è sotto shock. Sinisa Mihajlovic ha annunciato di avere una leucemia acuta. La voce trema spesso e le parole escono a fatica. Gli occhi si venano di rosso, le lacrime affiorano, ma in fretta fanno dietro front. L’uomo è forte e coraggioso, è sopravvissuto a due guerre, arrendersi non è una parola a lui conosciuta. Dritto negli occhi In una conferenza toccante e commovente il serbo allenatore del ...

Mihajlovic e la sua terribile malattia - l’oncologo : “La Leucemia acuta oggi si può curare” : La leucemia acuta, patologia che ha colpito l’allenatore del Bologna ed ex calciatore Sinisa Mihajlovic non è più una sentenza di morte come fino a pochi decenni fa. Mihajlovic ha annunciato la malattia oggi nel corso di una commovente conferenza stampa. “Si può tenere sotto controllo, è una patologia molto seria ma curabile“. Lo spiega all’Agi l’oncologo Francesco Cognetti, direttore di Oncologia Medica ...