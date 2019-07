 Lega |  Savoini non risponde alle domande dei pm di Milano

agi

(Di lunedì 15 luglio 2019) Gianluca Savoini si è avvalso della facoltà di nonre durante l'interrogatorio di oggi davanti ai pm Sergio Spadaro e Gaetano Ruta. Il presidente dell'associazione Lombardia-Russia accusato di corruzione internazionale è considerato dall'accusa colui che si è presentato come intermediario nella compravendita di carburante a prezzo scontato dalla Russia, per ottenere fondi per la Lega, durante una riunione svoltasi lo scorso 18 ottobre all'hotel Metropole di Mosca.

