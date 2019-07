Lega | Fratoianni | ‘Salvini in aula o risulta leso rapporto maggioranza-opposizione’ 2

calcioweb.eu

(Di lunedì 15 luglio 2019) (AdnKronos) – “E’ già successo di recente, un caso gravissimo ‘prosegue’ quando due Commissioni parlamentari della Camera hanno negato l’audizione richiesta dalle opposizioni ad una organizzazione non governativa, come ormai tutti sanno la Sea Watch: una lesione gravissima delle modalità di relazione tra, governo e opposizione.”Dunque venga il prima possibile il ministro dell’Interno a riferire in Parlamento – conclude– o qualcuno ci spieghi pubblicamente e formalmente perché il ministro si rifiuta di venire a confrontarsi con il Parlamento e a spiegare i suoi comportamenti”. L'articolo, ‘Salvini in-opposizione’ (2) CalcioWeb.

riorosso2001 : RT @SI_sinistra: #LegaRussia @NFratoianni :l' Italia non merita e non ha bisogno di ministro Interno come Salvini #sinistra - ChiranAngelgela : RT @SI_sinistra: #LegaRussia @NFratoianni :l' Italia non merita e non ha bisogno di ministro Interno come Salvini #sinistra - SI_sinistra : #LegaRussia @NFratoianni :l' Italia non merita e non ha bisogno di ministro Interno come Salvini #sinistra -