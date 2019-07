Lega | foto di Hitler in redazione | direttrice Padania | ‘ma Savoini era brillante’

Savoini fotografato agli incontri della Lega con Putin : Negli ultimi giorni si sta parlando molto dello scandalo Legato ai presunti finanziamenti russi alla Lega Nord. Entrando nei dettagli, tale 'scandalo' è nato a seguito della pubblicazione di un articolo del conosciuto sito statunitense 'Buzzfeed News'. Nell'inchiesta di Buzzfeed, si parlava di un incontro avvenuto tra personalità russe e italiane all'Hotel Metropol di Mosca. Su tale incontro, Buzzfeed ha pubblicato il presunto 'audio segreto' ...

Savoini l'imbucato. La Lega lo scarica ma ci sono montagne di foto - audio e video che dimostrano il suo rapporto con Salvini : Il premier non sa chi sia, il ministro dell’Interno non sa a quale titolo fosse lì, per il sottosegretario Giorgetti si tratta semplicemente di un “fanfarone”. Volendo dare credito alle spiegazioni ufficiali, Gianluca Savoini era alla cena di Stato a Villa Madama offerta da Conte al presidente russo Vladimir Putin lo scorso 4 luglio in qualità di imbucato. Nessuno, è evidente, ha interesse nel dipanare ...

Fondi russi alla Lega - i video e le foto di Gianluca Savoini a Mosca con Matteo Salvini : Il deputato del Pd, Filippo Sensi, ha pubblicato su Twitter alcune foto e un video che testimoniano la presenza di Gianluca Savoini a Mosca con Matteo Salvini, all'interno della deLegazione a seguito del ministro. Nel video una giornalista ringrazia proprio Savoini per aver facilitato l'organizzazione della conferenza stampa di Salvini nella capitale russa.Continua a leggere

Lega : Sensi posta foto Savoini con Salvini a due conferenze stampa in Russia : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “Eppure a me quel signore un po’ stempiato in prima fila, vicino allo spin doctor di Salvini, alla conferenza stampa del vicepremier alla TASS a Mosca lo scorso 16 luglio 2018 ricorda qualcuno … Magari con le luci negli occhi non ci avra’ fatto caso, eh”. Lo scrive il deputato del Pd, Filippo Sensi, postando una foto della conferenza stampa. Sensi posta anche un’altra ...

Soldi russi alla Lega - la foto del 17 ottobre a Mosca che mette in crisi la difesa di Salvini : L'Espresso pubblica in esclusiva lo scatto che mostra il capo della segreteria del ministro, Andrea Paganella, parlare con Savoini al convegno di Confindustria russia. Il giorno prima della trattativa del Metropol svelata da noi e dagli audio L'indifferenza e i silenzi sui Soldi della Lega dimostrano che l'Italia è un Paese malato " Quei 3 milioni russi per Matteo Salvini: ecco l'inchiesta che fa tremare la Lega"

Canon IVY REC è una mini fotocamera che si colLega allo smartphone : addio GoPro? : Ecco la nuova mini fotocamera firmata da Canon: si chiama Canon IVY REC ed è grande come una chiavetta USB, con tanto di moschettone. L'articolo Canon IVY REC è una mini fotocamera che si collega allo smartphone: addio GoPro? proviene da TuttoAndroid.

La storia della foto di Carola Rackete diffusa ilLegalmente : (foto: ANAELLE LE BOUEDEC/AFP/Getty Images) In queste ore sta circolando sui social una foto segnaletica di Carola Rackete, la comandante della Sea Watch 3 che nei giorni scorsi ha deciso di forzare il blocco navale ed è per questo stata arrestata a Lampedusa. L’immagine – che secondo alcuni è un falso – ritrae la giovane donna seduta durante la procedura di fotosegnalamento, con un agente di polizia in piedi accanto a lei, ed è stata ...

Diffusa foto segnaletica della Rackete. Spunta Legame con social network russo : Si preannuncia un’inchiesta per la diffusione illecita via web della foto segnaletica di Carola Rackete, comandante della Sea Watch. Lo scatto potrebbe essere stato inizialmente diffuso sul social network russo VKontakte: intanto la Questura di Agrigento ha aperto un’indagine interna per fare luce sulla faccenda. Lo riporta il Corriere della Sera.Nella foto la capitana - posta in arresto all’alba del 29 giugno dalla Guardia di ...

Sea Watch - il caso della foto segnaletica di Carola Rackete e il Legame con il social network russo : Sul web circola la foto segnaletica di Carola Rackete, la comandante della Sea Watch 3 arrestata dopo aver fatto sbarcare i migranti a Lampedusa. Lo scatto potrebbe essere stato inizialmente diffuso sul social network russo VKontakte, ma la sua diffusione è illegittima e anche la questura di Agrigento sta indagando per capire chi l'abbia diffusa.Continua a leggere

Olimpiadi - l’ora della verità per Milano-Cortina. Malagò : «Al Cio risposte brillanti»|Tv La deLegazione italiana : foto : Stamane le delegazioni di Svezia e Italia si presentano davanti agli 82 delegati del Cio. Malagò: «Le risposte sono state molto brillanti, efficaci. I membri Cio erano contenti di quello che abbiamo detto».

Foto taroccata - giovane Legato e pestato : 14.31 Tre ore di terrore per un 31enne "colpevole" di aver creato un falso profilo Instagram e postato una Foto taroccata. Il giovane di Casapesenna è stato prelevato, portato nelle campagne di Villa Literno, nel Casertano, legato a un albero e picchiato da tre fratelli, uno dei quali era il soggetto della Foto ritoccata con una parrucca in testa. Il ragazzo è stato giudicato guaribile in 20 giorni. I tre sono stati denunciati per sequestro ...

Salvini posta una foto con i ministri della Lega : "Avanti con la ruspa" : "La squadra di governo della Lega, un gruppo di amici con cui abbiamo messo a punto le nostre proposte sulla riforma della scuola e università (65.000 insegnanti precari avranno finalmente una cattedra definitiva), sul sostegno ai disabili (aumento delle pensioni di invalidità e riconoscimento della Lingua dei Segni), sulla riforma fiscale (taglio delle tasse, unica soluzione per combattere l'evasione fiscale e liberazione di cantieri ...

Roland Garros – La gaffe è… indelebile : l’errore Legato a Sue Barker è impresso sul trofeo da 43 anni! [FOTO] : Errore clamoroso presente sul trofeo del Roland Garros femminile: Sue Barker è stata segnata come australiana e la scritta è rimasta lì per 43 anni Ashleigh Barty ha vinto il suo primo Roland Garros nella giornata di ieri. Una tennista australiana non veniva incoronata a Parigi dal 1973, anno in cui Margaret Smith Court vinse il suo 5 trofeo. Anzi, a dirla tutta, secondo le incisioni riportare sul trofeo, l’ultima tennista aussie a vincere ...