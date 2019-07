Lega : Di Battista - ‘Salvini bugiardo - difesa su caso Savoini ridicola’ (2) : (AdnKronos) – “Nel frattempo, mentre i riflettori vengono rivolti verso le navi delle ong, in Libia si muore. E si muore anche perché la Libia è, per l’ennesima volta, il campo di battaglie dell’imperialismo. Oggi soprattutto quello francese. Facemmo bene ad attaccare il neo-colonialismo macroniano. La Francia arma Haftar sperando di poter poi controllare il petrolio libico”, va avanti Di Battista. “La ...

SONDAGGI/ Lega al 37% - Salvini 50% - Conte 55% - Di Battista "schianta" Di Maio : SONDAGGI: secondo Mannheimer, Salvini ha una popolarità intorno al 50%, battuto solo da Conte. M5s è in crisi e Di Battista è un vero problema per Di Maio

Cosa pensa Di Battista della Lega : «Non è un partito pericoloso, fascista o squadrista», ha scritto, ma è «allineatissimo al sistema, esattamente come il PD»

Battibecco dentro il Movimento - Di Battista affondo su Di Maio : “Il suo M5S ha paura della Lega” : Momento ad alta tensione all’interno del partito dei grillini, Alessandro Di Battista piazza un affondo pesante Alessandro Di Battista è tornato alla carica biasimando aspramente, ancora una volta, l’appiattimento sulla Lega da parte del M5s. Lo ha fatto confezionando il suo ultimo libro “Politicamente scorretto”, pubblicato dal Fatto Quotidiano ma non smette mai di farlo ogni volta che affida … Continue reading Battibecco dentro il ...

Alessandro Di Battista senza timore : in meno di 24 ore due attacchi alla Lega di Salvini : Alessandro Di Battista in 24 ore piazza due colpi contro la Lega Quello delle ultime 24 ore è un Alessandro Di Battista rivoluzionario, senza peli sulla lingua e che non teme di aggredire la Lega di Salvini. Sicuramente sembra sempre di più il vecchio Alessandro che aveva abituato il pubblico ad attacchi frontali e senza … Continue reading Alessandro Di Battista senza timore: in meno di 24 ore due attacchi alla Lega di Salvini at ...

Alessandro Di Battista sull'arresto di Arata : "La Lega sta rubando a Forza Italia uomini e dinamiche" : Alessandro Di Battista interviene sull'arresto di Paolo Arata, l'ex consulente della Lega per l'energia ed ex deputato di Fi, e del figlio Francesco. "Ricapitoliamo - scrive il grillino su Facebook - Arata è stato arrestato per corruzione e auto-riciclaggio per una brutta storia di mazzette sulle ri

Di Battista : “non ci sono alternative alla Lega” : Non ci sono alternative alla Lega per il M5S. L’esperienza di governo passa da lì. A pensarla così è Alessandro Di Battista. Una giustificazione per il contratto siglato con la Lega. L’unico modo per dare il via all’esecutivo. Di Battista è abbastanza chiaro, soprattutto se l’alternativo fosse stata rappresenta dal PD: “A questo punto in tanti diranno: ‘Ma voi ci state governando insieme alla Lega. Vero, ma ...

Scandalo di un consulente Lega sui rifiuti veneti - Di Battista attacca duramente gli alleati senza giri di parole : Alessandro Di Battista denuncia un fatto Scandaloso denunciando un consulente di un sottosegretario Lega e avverte: “Noi siamo altro” Tutto parte da una denuncia fatta da Fanpage.it che informa di aver ricevuto una proposta in denaro o meglio in pubblicità in cambio del blocco di un inchiesta portata avanti proprio da fanpage.it. Un inchiesta sul … Continue reading Scandalo di un consulente Lega sui rifiuti veneti, Di Battista ...

Maturità - da Di Maio a Salvini da Conte a Di Battista : ecco il voto agli esami dei politici di Lega e M5s : Mancano nove giorni alla prima prova degli esami di Maturità del 2019, e gli studenti si stanno preparando dopo la fine delle lezioni. Dando uno sguardo al passato, in questo video trovate i voti dei politici del cosiddetto governo del cambiamento: dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ai due vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini, dal presidente della Camera, Roberto Fico, al ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti; ma anche ...

Di Maio : aiutatemi con la Lega. Gelo con Di Battista che rinvia il tour : IL RETROSCENA ROMA Quando lo tirano su di morale è il primo a dire: «Abbiamo toccato il fondo, ora dobbiamo, e possiamo, solo rimbalzare». E dunque ripartire con una nuova...

Alessandro Di Battista : "Abbiamo preso la più grande scoppola della nostra vita. La Lega ha vinto. Amen. Ripartiamo dal giubilio dei commentatori tv" : “E’ un momento di difficoltà. D’altro canto abbiamo appena preso la più grande ‘scoppola’ della nostra vita ma, credetemi, di momenti drammatici nella nostra storia ne abbiamo vissuti molti altri. E quindi ora basta, ora si ricomincia come sempre”. Lo scrive su facebook Alessandro di Battista.“Da dove? Si domanda. “Dai volti di giubilo di politici e commentatori tv che si vedono in ...

Di Battista : “bisogna mantenere alleanza con la Lega” : Il M5s deve mantenere l’alleanza con la Lega. Parole e musica di Alessandro di Battista che dice la sua dopo il risultato non proprio lusinghiero alle elezioni europee… Questo il suo pensiero al termine del vertice con lo stato maggiore del Movimento al ministero dello sviluppo economico. Il punto cruciale è mantenere l’alleanza con la Lega: anche se “quando fa boutade dobbiamo continuare a metterci di ...