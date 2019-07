Le notizie del giorno – Triangolo amoroso alla Roma | la nuova maglia della Samp | il

calcioweb.eu

(Di lunedì 15 luglio 2019)– Clepisodio che si è verificato in casae che non riguardano il campo ma questioni di gossip che comunque sono sempre molto seguite dagli appassionati: due calciatori giallorossi fidanzati con la stessa ragazza. I protagonisti in questione sono Salvatore Pezzella, calciatorePrimavera classe 2000, e Mirko Antonucci sempre del club giallorosso hanno dato vita ad un vero e proprio. Entrambi sono stati in vacanza negli ultimi giorni con la fidanzata, nulla di strano se non fosse che la ragazza in questione è la stessa per entrambi. Si tratta di Aurora Fantacci che è stata prima in viaggio con Salvatore Pezzella e poi con Mirko Antonucci. La bella Aurora era la fidanzata di Antonucci ma aveva lasciato l’attaccante ed era partita in vacanza con Pezzella. Poi Aurora ci ha ripensato e ha deciso di ritornare con ...

Agenzia_Ansa : Fischi a #Macron dai #giletgialli alla parata del #14luglio. Il presidente riceve 11 leader Ue per la difesa europ… - Agenzia_Ansa : La #Lega e i fondi russi, il sito Buzzfeed pubblica una mail in cui Savoini dice di avere fatto parte della delegaz… - Agenzia_Ansa : 'Ho la leucemia, so che la vincerò': così, in conferenza stampa, il tecnico del Bologna, Sinisa #Mihajlovic: 'Una b… -