Le friulane | ovvero la nuova era snob delle pantofole

Siamo qui per sfatare un mito. Si dice che se ami i tacchi e hai giurato eterna fedeltà a stiletto o ad altezze mai inferiori ai 7 cm (minimo sindacale per un tacco che si rispetti), non indosserai mai e poi mai ballerine, espadrillas, loafer, slippers,e chi più ne ha più ne metta perché flat, per te, non significa solo rasoterra. Indica anche basso tasso di seduzione. Il rischio è infatti quello di non sentirsi eleganti, tantomeno femminili, qualità che si conquisterebbero (il condizionale è d'obbligo) solo a un certo numero di centimetri da terra. Ma noi italiani siamo bravissimi a sfatare miti. Siamo imbattibili quando si parla di trasformare una tradizione in un business. Un oggetto folkloristico in un must have. Una scarpa contadina in una creazione esclusiva e genderless. ...