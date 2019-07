Lady Gaga | ‘Ecco perché mi hanno definita ‘strana’’

Bradley Cooper – Irina Shayk parla di Lady Gaga : Bradley Cooper infiamma il gossip, dopo le voci circa un flirt con Lady Gaga, Irina Shayk parla per la prima volta della presunta love story tra l’attore e la cantante. Intanto da Hollywood spunta un’altra donna indicata come la vera causa della rottura con la modella russa, e non è la popstar! Bradley Cooper ha lasciato ... Leggi tuttoBradley Cooper – Irina Shayk parla di Lady GagaL'articolo Bradley Cooper – Irina Shayk ...

Lady Gaga tra Bradley Cooper e Irina Shayk? No - colpa della suocera - : Francesca Galici Sembrava essere Lady Gaga la causa della separazione tra Bradley Cooper e Irina Shayk, invece pare sia la suocera della modella ad aver causato attriti nella coppia La storia tra Bradley Cooper e Irina Shayk è finita e sono state spese migliaia di parole per raccontare la fine di questo amore. La stampa e i media internazionali si sono spesso spinti ad additare Lady Gaga come responsabile della rottura di una delle ...

La linea di cosmetici di Lady Gaga è un inno alla bellezza imperfetta : “Da ragazza non mi sentivo bella” : Dopo i primi teaser apparsi online in via ufficiosa, la linea di cosmetici di Lady Gaga Haus Laboratories è stata presentata ufficialmente dalla popstar, che ne ha annunciato l'arrivo in prevendita dal 15 luglio. Utilizzando i suoi social network per lanciare l'attesa linea di prodotti di bellezza - trucco e cura della pelle - Gaga ha voluto lanciare un messaggio inclusivo, spiegando in cosa consiste il suo progetto e soprattutto da dove ...

"Non mi sentivo bella. Poi ho scoperto il trucco : così è nata Lady Gaga - il supereroe dentro me" : “Quando ero giovane non mi sentivo bella. E mentre lottavo per trovare un senso di bellezza, interno ed esterno, ho scoperto il potere del trucco. Così ho inventato Lady Gaga e ho scoperto il supereroe dentro di me”. Con queste parole Stefani Joanne Angelina Germanotta, in arte Lady Gaga, è tornata a raccontarsi su Instagram.In procinto di lanciare la sua personale linea di make-up, la cantante ha dedicato un post al ...

Il coraggio di Lady Gaga : "Ho scoperto il potere del trucco per raggiungere i miei sogni" - : Novella Toloni La popstar italoamericana ha pubblicato sui social un lungo post confessione dove racconta quando da giovane non si sia mai sentita bella e di come sua madre l'abbia aiutata, attraverso l'esempio e il trucco, ha diventare quella che è oggi Lady Gaga ha raggiunto l'apice del successo. Tutto ciò che la diva tocca si trasforma in oro. Dischi da milioni di copie vendute, film con incassi da capogiro, show in giro per il ...

Lady Gaga al Pride Live a New York. Poi va a servire nel locale del padre : Lady Gaga è stata protagonista del Pride Live con un'esibizione prima della parata tra le vie di New York. Poi sui social si è fatta riprendere mentre serve da bere ai clienti del locale del padre. Con la marcia WorldPride svoltasi a New York, si è concluso questo fine settimana il Pride Month (il mese dell’orgoglio gay americano), evento organizzato da Prive Live per celebrare i 50 anni dell’omonima organizzazione no profit e ...

Glastonbury 2019 : le migliori performance di sempre (aspettando Lady Gaga?) : Infilate le galoche ai piedi: è tempo di impantanarsi nel memorabile fango di Glastonbury, il Festival musicale più trendy

Lady Gaga e Bradley Cooper ancora insieme e i fan sperano : I fan della coppia d'oro degli Oscar presto potrebbero vedere di nuovo insieme i loro beniamini al cinema in un film di fantascienza in cui Lady Gaga interpreterà il ruolo del grande amore del personaggio di Bradley Cooper. \\ Da quando è uscito "A Star Is Born", i fan vogliono assolutamente rivedere sullo schermo la coppia d’oro formata da Lady Gaga e Bradley Cooper. Anche i produttori spingono in questa direzione, certi che i due ...

Lady Gaga a muso duro contro i critici sul palco a New York : “Volevano abbattermi - oggi ho un Oscar” : Si è tolta un sassolino dalla scarpa Lady Gaga, parlando dal palco dell'Apollo Theatre di New York, la sua città, durante il suo debutto nell'iconico club di Harlem lunedì 24 giugno. In scena per un concerto privato per circa 1500 persone, iscritti a SiriusXM e clienti Pandora, la popstar ha parlato molto al pubblico tra un brano e l'altro della sua scaletta, una versione ridotta di quella attualmente realizzata nella residency Enigma a Las ...

Lady Gaga nuova star dei Marvel Studios? : Lady Gaga potrebbe avere un ruolo nel Marvel Cinematic Universe e per la gioia dei fan, se la notizia fosse confermata si ricongiungerebbe con Bradley Cooper… Ecco tutti i dettagli sull’incredibile rumor! Lady Gaga e Bradley Cooper di nuovo insieme in un film targato Marvel Studios? Visualizza questo post su Instagram ... Leggi tuttoLady Gaga nuova star dei Marvel Studios?L'articolo Lady Gaga nuova star ...

Lady Gaga e Bradley Cooper a Glastonbury? Sembrerebbe proprio di no : A smentirlo una degli organizzatori The post Lady Gaga e Bradley Cooper a Glastonbury? Sembrerebbe proprio di no appeared first on News Mtv Italia.

Lady Gaga e l’importanza del pronome per le persone LGBTQ+ in un emozionante discorso sul palco (video) : In questo mese dell'orgoglio LGBTQ+ ricco di iniziative a tema in tutto il mondo, Lady Gaga continua a lanciare messaggi d'inclusione dai palcoscenici dei suoi concerti. Dopo aver cantato avvolta nella bandiera arcobaleno a Las Vegas, stavolta ha pronunciato un accorato discorso dal palco del suo show privato all'Apollo Theater di New York, destinato a pochi privilegiati spettatori. Sul palco dell'iconico club di Harlem, che ha ...