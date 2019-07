La vita di Tiziano Ferro è un' opera d' arte anche nella buona cattiva sorte

huffingtonpost

(Di lunedì 15 luglio 2019), o si è un’d’o la si indossa. Lo diceva Oscar Wilde. E se oggi c’è un artista che riesce a fare entrambe le cose, quello è.Nel senso chepersona è inscindibile dalcantautore. E nel senso che la sua produzione musicale non è che il racconto della sua esistenza, di gioie e dolori.Dai vent’anni al 2019, ora che il cantautore di Latina è alla soglia dei quaranta. Dai tempi di “Rosso relativo” a quelli di “”. Perfino il matrimonio con Victor, suo compagno da tre anni, è stato preconizzato nell’ultimo singolo.“Non preoccuparti, amore mio/Esisti tu esisto solo io/Ci rinnegano, ci lapidano/E noi con quelle pietre/Costruiremo una parete//Io l’amerò, l’amerò fino alla ...

