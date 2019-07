La sindaca di Torino Chiara Appendino ha rimosso il suo vicesindaco per le frasi contro

Salone dell’Auto abbandona Torino - Di Maio dalla parte della sindaca : “È il futuro del Movimento” : "Chiara Appendino è giustamente molto arrabbiata per un’occasione di investimento che ha perso Torino, in cui ci sono anche responsabilità dei consiglieri M5S di maggioranza. Alcuni giornali dicono addirittura che voglia dimettersi da sindaco. Qualsiasi decisione prenderà io starò sempre dalla sua parte": così Luigi Di Maio commenta la scelta del Salone dell'Auto di abbandonare il capoluogo piemontese, portando divisioni nel Consiglio comunale a ...

Torino - il Salone dell'Auto trasloca a Milano. La sindaca Chiara Appendino : "Sono furiosa" : Dopo cinque edizioni al Parco del Valentino di Torino, il prossimo anno il Salone dell'Auto cambierà città e si terrà a Milano dal 17 al 21 giugno 2020. L'annuncio a sorpresa è stato fatto ieri da Andrea Levy, Presidente del Salone dell'Auto:Seguendo la nostra vocazione innovativa, abbiamo scelto per il 2020 di organizzare la sesta edizione in Lombardia in collaborazione con l'Aci: sarà un grande evento internazionale, all'aperto e con una ...

Olimpiadi Invernali 2026 – Torino disponibile ad ‘aiutare’ Milano-Cortina : ecco il piano della sindaca Appendino : Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio a colloquio con la sindaca di Torino Chiara Appendino: si studia la posizione del capoluogo piemontese in merito alle Olimpiadi Invernali 2026 Presso il palazzo della Regione Piemonte, situato in piazza San Carlo a Torino, il presidente Alberto Cirio ha incontrato la sindaca della città, Chiara Appendino. Il tema dell’incontro è stata l’assegnazione delle Olimpiadi 2026 a ...

Chiara Appendino indagata. La sindaca di Torino ai pm : "Consulenza a mia insaputa" : La consulenza della Fondazione per il Libro a Luca Pasquaretta, all’epoca portavoce di Chiara Appendino, è stata assegnata “contro la mia volontà e a mia insaputa”.Lo ha affermato la sindaca di Torino ai magistrati che questa mattina l’hanno interrogata in procura. Appendino rende noto di avere anche “prodotto ai Pubblici Ministeri materiale attestante quanto da me riferito”.“Ho dimostrato ...

La sindaca di Torino Chiara Appendino è indagata per una consulenza al suo ex portavoce : La sindaca di Torino, Chiara Appendino, è indagata: "Ho ricevuto un avviso di garanzia con riferimento alle indagini per la consulenza affidata dalla Fondazione per il Libro al mio ex capo ufficio stampa per un valore di 5000€ lordi e che lui già restituì a suo tempo”, annuncia lei stessa attraverso un post su Facebook.Continua a leggere

Torino - sindaca Appendino indagata per concorso in peculato : “Consulenza da 5mila euro a ex portavoce” : Nuovo avviso di garanzia per Chiara Appendino. La sindaca 5 stelle di Torino è chiamata a rispondere di concorso in peculato. E’ stata la stessa prima cittadina a comunicare su facebook di avere ricevuto l’avviso. Le indagini riguardano la consulenza affidata al suo ex portavoce, Luca Pasquaretta, dalla Fondazione per il libro. La vicenda è nota e riguarda un incarico da 5mila euro che Pasquaretta aveva ricevuto quando faceva parte ...

La sindaca di Torino - Chiara Appendino - è indagata per concorso in peculato : La sindaca di Torino, Chiara Appendino del Movimento 5 Stelle, è indagata per concorso in peculato. Lo ha detto la stessa Appendino in un post su Facebook, in cui ha raccontato di aver ricevuto un avviso di garanzia. La storia

La sindaca e Luxuria aprono il corteo del Pride a Torino : Un altro sabato «arcobaleno», dopo gli scorsi weekend, per i gay Pride, in sei città italiane: Oltre a Torino, anche a Genova, Varese, Vicenza, Avellino e Brescia. Una parata di successo enorme quella del Coordinamento Torino Pride che sta percorrendo le vie del centro. Soprattutto, pare che tutti i giovani torinesi siano qui. Sicuramente il bilan...

I migliaia al Gay pride per il centro di Torino : sindaca e Luxuria in prima fila : Appendino: sui diritti la città non fa passi indietro. Spero che il prossimo anno la Regione non cambi idea

Auxilium Torino : la sindaca Appendino interviene per salvare la società : Auxilium Torino, la sindaca Chiara Appendino ha preso in mano la situazione per cercare di salvare la situazione Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale per consentire alla Torino della pallacanestro di permanere in uno dei campionati di vertice del basket nazionale. Questa mattina la sindaca Chiara Appendino e l’assessore allo Sport, Roberto Finardi, hanno incontrato Stefano Sardara, il presidente della Dinamo ...