La Rodriguez criticata da hater per foto struccata | ' Capelli bianchi e peli sulle gambe'

Blastingnews

(Di lunedì 15 luglio 2019) Qualsiasi cosa faccia Belen, sembra non andare bene. Alcuni giorni fa la showgirl era statadagli utenti del web per letroppo provocanti che pubblica sui social network; oggi 15 luglio, invece, è il motivo opposto ad aver spinto alcunis a puntare il dito contro l'argentina. Sotto all'ultimo scatto che la 34enne ha postato sul suo profilo Instagram, alcuni hanno fatto notare il suo aspetto apparentemente trascurato: in un paio di commenti, infatti, si legge che la conduttrice avrebbe ie i. Belen 'accusata' di trascurarsi da quando è tornata con Stefano Sono commenti piuttosto cattivi quelli che sono stati scritti sotto all'ultimache Belenha pubblicato su Instagram. La decisione della soubrette di mostrarsi al naturale negli scatti che si fa fare in vacanza a Ibiza, sembra non essere piaciuta a più di ...