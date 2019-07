La lettera più antica della cristianità

romadailynews

(Di lunedì 15 luglio 2019) Si trova nella città svizzera di Basilea lapiù: essa è un papiro egizio scritto in lingua greca e classificato come “P.Bas. 2.43” e datato all’anno 230. L’università svizzera di Basilea custodisce il reperto da oltre 100 anni ma solo ora è stato possibile capire che si trattava di un testo cristiano grazie alla formula di commiato tipica dei cristiani dell’epoca. La scoperta sensazionale è stata fatta dalla professoressa Sabine Huebner , grazie alla quale il manoscritto è stato identificato e datato al 230 d.C. Questo rende, il papiro egizio, la testimonianza piùdel cristianesimo, dato che precede di almeno 40 o 50 anni tutti gli altri documenti. Lavenne scritta da un uomo di nome Arriano indirizzata al fratello Paulus. Il documento si distingue dalla massa di lettere conservate nell’Egitto greco-romano per la sua formula di saluto ...

