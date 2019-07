La lettera di Sinisa Mihajlovic alla Gazzetta | Ho finito le lacrime | ora sono

huffingtonpost

(Di lunedì 15 luglio 2019)torna a parlare a distanza di due giorni dall’annuncio della sua malattia. Tifosi, calciatori e società calcistiche hanno fatto sentire la propria vicinanza al tecnico serbo, che con unasulladello Sport ci tiene a ringraziare per la carica ricevuta. “Grazie, grazie, grazie. Mi avete commosso. Hole, orapronto a combattere. Ci rivediamo presto”.L’ex giocatore non si aspettava tutto questo affetto:“Accanto a me ho scoperto di avere un sostegno enorme. In questi giorni ho ricevuto un mare di affetto, solidarietà ed energia positiva che mi ha dato una incredibile, ulteriore, carica e la certezza che vincerò questa battaglia contro la leucemia. Ho ricevuto migliaia di messaggi. Vi assicuro che li ho letti tutti, uno dopo l’altro: ognuno ha rappresentato per me una carezza, ...

