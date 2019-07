La Francia costituirà una forza armata spaziale per difendere i satelliti

agi

(Di lunedì 15 luglio 2019) Dopo gli Stati Uniti, anche lapunta alla creazione di unità militari spaziali. A darne annuncio è stato il presidente Emmanuel Macron, che in un discorso alle forze armate tenuto alla vigilia della Festa nazionale francese, ha rivelato la prossima creazione di reparti specializzati nella protezione deidel Paese. Già entro settembre, dunque, l'aeronautica francese potrebbe cambiare nome e diventare l'Armée de l'air et de l'espace: l'del cielo e dello spazio. A dare impulso alla nuova strategia francese era stata per prima la ministra della Difesa Florence Parly, che già a settembre del 2018 aveva evidenziato l'esigenza di una più capace difesa dei sistemi di telecomunicazione in orbita. L'obiettivo, ha spiegato Macron sabato scorso, sarà quello di “assicurare lo sviluppo e il rafmento delle nostre capacità spaziali” e di rafre “la nostra conoscenza ...

