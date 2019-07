Sono solo amici? La foto di Gabriel Garko e Gabriele Rossi che fa esplodere il web

(Di lunedì 15 luglio 2019) Inseparabili ormai da tempo,hanno postato unainsieme, scatenando nuovamente il web. Maè fidanzato e vuole mantenere segreta questa storia. E’ bastata una semplicepostata dainsieme al suo amico, l'attoreper scatenare il web.I due erano entrambi a Milano, mentre facevano l’aperitivo, sifatti un selfie scrivendo poi: “Un bacio da Milano”. I fan dei dueandati in delirio: “Siete bellissimi”, “Vi porterei sulla spiaggia di notte a guardare le stelle, ma so che io passerei tutta la notte a guardare voi”.Questialcuni dei commenti che hanno lasciato ai due, e c’è chi è arrivato anche ad offrire una vacanza in montagna pur di averli nel loro hotel, o chi sogna un film o una fiction con i due come protagonisti.

Ma tra i tanti commenti ce n’è anche qualcuno che si spinge oltre, augurando ai due di non essere solo amici ma di formare una coppia. E questa voce sta ormai girando da tempo in rete anche se Gabriel Garbo ha sempre smentito dicendo che Gabriele è solo un grande amico per lui, una persona speciale, e proprio per questo da un po’ di tempo i due sono inseparabili.A dimostrazione Garko ha rilasciato tempo fa un’intervista a “Chi” in cui dichiarava di essersi nuovamente fidanzato dopo la lunga storia avuta con l’attrice Adua del Vesco.“Sono fidanzato da un po’ di tempo ed è la prima volta che ne parlo. Non conviviamo ma ci sono dei bei progetti. In questo ultimo periodo mi piace pensare al matrimonio, ma per come sono e per come sto vivendo questa storia, farei tutto in silenzio, lontano da occhi indiscreti” ha dichiarato Gabriel stanco ormai delle chiacchiere che si fanno su di lui da tanto tempo.“Faccio fatica a parlarne e oggi più che mai, visto quanto se ne è parlato in passato, ho voglia di proteggere il mio privato e le cose belle della mia vita. Posso solo dire che sono contento e appagato”. e con queste parole ha chiuso definitivamente l’argomento.