‘La Fagiané di Magrini’ | “Van Aert un fenomeno | che Jumbo-Visma! Alaphilippe proverà a

(Di lunedì 15 luglio 2019) Dopo il successo del Giro d’Italia, Riccardo Magrini, noto commentatore tecnico di Eurosport, ci racconta il “suo” Tour de France 2019 con “La”, rubrica giornaliera che potrete leggere ogni sera su OA Sport. DECIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2019 UNA TAPPA ESPLOSIVA QUELLA ODIERNA: A VINCERE VAN, SI ESALTA LA-VISMA Oggi è venuto fuori quello che non ti aspetti, una tappa così pensi che arrivi in volata, è venuta fuori una tappa come se fosse di montagna. Vanè un, un ragazzo così giovane che vince come vince è veramente un bel innesto per il futuro. Una tappa al Tour venuta fuori così non è facile da vincere. È un corridore completo, vince a cronometro vince in volata. LaVisma poi stupisce: siamo alla quarta vittoria. Anche il caso ci mette lo zampino: se non fosse successo nulla oggi avrebbe vinto Groenewegen magari, Vanperò è stato bravo a farsi ...

