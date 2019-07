La disciplina ciclistica più crudele del mondo

wired

(Di lunedì 15 luglio 2019) Una persona, una bici, una pista. All’apparenza non sembra così complicato prendere parte alla sfida su due ruote più complessa, quella che consente di fissare il record dell’ora. Ma è un’impresa ai limiti anche per i ciclisti professionisti. Scopriamo perché in questa puntata di Almost Impossible, il format di Wired che rivela le dinamiche scientifiche che rendono possibili le imprese e i record più stravaganti. LapiùdelWired.