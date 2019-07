La Appendino ha licenziato il suo vice

agi

(Di lunedì 15 luglio 2019) "Sono stato un capro espiatorio, sarebbe stato più semplice se la sindacaavesse espresso una volontà politica nuova nelle riunioni di maggioranza o giunta". Cosi' l'ormai exsindaco di Torino, Guido Montanari, poco prima dell'inizio del Consiglio comunale più rovente degli ultimi tre anni, ha risposto alla prima cittadina, che ha ufficializzato la revoca delle deleghe, conseguenza delle frasi "inopportune" sul Salone dell'Auto, che dal prossimo anno si svolgerà non più nel capoluogo piemontese ma in Lombardia. "Non intendo più accettare battute di arresto, - ha dettoin Consiglio comunale, annunciando di assumere ad interim le deleghe di Montanari - ora chiedo una prova di maturità. Vincolerò il mio mandato al destino di questa amministrazione. Se il male minore sarà la fine anticipata di questa legislatura ...

