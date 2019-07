Juventus | sesto giorno di ritiro | Bernardeschi mostra la sua stanza al JHotel

Blastingnews

(Di lunedì 15 luglio 2019) Per laanche quella di oggi, lunedì 15 luglio, è stata una giornata di duro lavoro. I bianconeri si sono ritrovati questa mattina in campo alla Continassa e poi hanno replicato nel pomeriggio. Infatti, Maurizio Sarri sta facendo svolgere sempre delle doppie sedute ai suoi ragazzi. Oggi, la Juve ha lavorato con un clima decisamente diverso rispetto agli ultimi giorni: a Torino è arrivato il brutto tempo e la squadra si è allenata sotto la pioggia e anche la temperatura era decisamente più fresca. La Juve ha svolto delle sessioni atletiche e con il pallone molto intense. Tra una seduta e l'altra i Campioni d'Italia hanno seguito il classico programma da, visto che hanno pranzato ale poi si sono ritirati nelle loro stanze per il riposo pomeridiano. Come di consueto i bianconeri hanno anche cenato nel loro centro sportivo del JTC....

n_bianconere : #Juventus continua la preparazione ecco cosa hanno fatto oggi i bianconeri. Qui trovate anche il programma di doman… - corongiu23 : @aliasvaughn @cmontalbano90 Ripeto e ribadisco Guardiola schifa la Juventus ??pur di non venire a Torino andrebbe ad allenare la Pro Sesto! -