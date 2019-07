Juventus | conferenza stampa Ramsey | “Uno dei club più importanti al mondo”

AARON RAMSEY - CONFERENZA STAMPA Juventus/ Diretta streaming : i dubbi sull'utilizzo : AARON RAMSEY-JUVENTUS, la CONFERENZA STAMPA in Diretta streaming e video alle ore 14.30: presentazione del gallese nuovo calciatore bianconero.

Aaron Ramsey - conferenza stampa Juventus/ Diretta streaming : avrà la maglia numero 8? : Aaron Ramsey-Juventus, la conferenza stampa in Diretta streaming e video alle ore 14.30: presentazione del gallese nuovo calciatore bianconero.

Juventus - conferenza stampa Ramsey : le parole del gallese LIVE : conferenza stampa Ramsey- La Juventus si prepara a presentare ufficialmente Ramsey alla stampa. L’ex Arsenal è pronto ad abbracciare i suoi nuovi tifosi e svelare il suo nuovo numero di maglia, il quale, salvo clamorosi colpi di scena, sarà il numero 8. Il centrocampista gallese ha voglia di iniziare la sua nuova avventura agli ordini […] L'articolo Juventus, conferenza stampa Ramsey: le parole del gallese LIVE proviene da Serie A ...

Inter - Conte show in conferenza stampa : “gap con la Juventus non sia alibi. Icardi e Nainggolan? Io d’accordo con la dirigenza” : conferenza stampa grintosa per Antonio Conte: il nuovo allenatore dell’Inter parla degli obiettivi a breve e lungo termine della squadra, soffermandosi anche sulla situazione dei singoli giocatori “Io non mi pongo limiti“, inizia così la conferenza stampa di Antonio Conte in qualità di nuovo allenatore dell’Inter. Il neo tecnico nerazzurro si presenta con la solita grinta che lo contraddistingue, ma nel rispondere ...

Juventus - conferenza stampa Rabiot : “Ho scelto il n.25 - opinione Buffon decisiva” : conferenza stampa Rabiot- Adrien Rabiot si prepara alla presentazione in maglia bianconera dinanzi ai giornalisti presso la sala stampa dell’Allianz Stadium. Dopo le visite mediche e l’ufficialità, i bianconeri si preparano a presentare il nuovo colpo di mercato ai tifosi e alla stampa. Sorride Sarri, il quale potrà contare su un centrocampista duttile tatticamente, adattabile […] L'articolo Juventus, conferenza stampa Rabiot: ...

Juventus - conferenza stampa Rabiot : “Ecco il mio numero di maglia e il mio ruolo” : conferenza stampa Rabiot- Tutto pronto per la conferenza stampa di presentazione di Adrien Rabiot, ufficializzato dalla Juventus nella giornata di ieri. Il centrocampista francese si presenterà ai suoi nuovi tifosi e ai giornalisti a partire dalle ore 11:00. Contratto di 5 anni da circa 7 milioni di euro a stagione. Sarri utilizzerà il nuovo acquisto […] More

Rabiot si presenta - la conferenza stampa del neo acquisto della Juventus : Le parole del neo centrocampista della Juventus Adrien Rabiot, arrivato a parametro zero dal Psg, dalla sala stampa dell’Allianz Stadium. Il francese ha firmato un contratto di 4 anni a 7 milioni di euro a stagione. Rabiot è fermo da dicembre, dopo un lungo braccio di ferro col Psg. Rabiot esordisce parlando in italiano: “Buongiorno a tutti. La Juve mi aveva contattato già in passato, e oggi è arrivato il momento giusto per ...

Juventus - conferenza stampa Rabiot : le prime parole del francese LIVE : conferenza stampa Rabiot- Adrien Rabiot si prepara alla presentazione in maglia bianconera dinanzi ai giornalisti presso la sala stampa dell’Allianz Stadium. Dopo le visite mediche e l’ufficialità, i bianconeri si preparano a presentare il nuovo colpo di mercato ai tifosi e alla stampa. Sorride Sarri, il quale potrà contare su un centrocampista duttile tatticamente, adattabile […] L'articolo Juventus, conferenza stampa Rabiot: ...

Juventus - conferenza stampa Rabiot : il francese si presenta LIVE : conferenza stampa Rabiot- Tutto pronto per la conferenza stampa di presentazione di Adrien Rabiot, ufficializzato dalla Juventus nella giornata di ieri. Il centrocampista francese si presenterà ai suoi nuovi tifosi e ai giornalisti a partire dalle ore 11:00. Contratto di 5 anni da circa 7 milioni di euro a stagione. Sarri utilizzerà il nuovo acquisto […] More

Conferenza stampa Sarri/ L'arrivo alla Juventus e il video di 'auguri' del Napoli : Presentazione Sarri Juventus: Conferenza stampa, le parole del neo tecnico bianconero e la stoccata di Aurelio de Laurentiis e del suo ex Napoli.

Sarri Juventus - De Laurentiis va all’attacco : che stoccata durante la conferenza! : Sarri Juventus- Aurelio De Laurentiis, intervenuto in concomitanza con la conferenza stampa di presentazione di Maurizio Sarri alla Juventus, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul passaggio in bianconero del tecnico toscano. Una stoccata al veleno proprio quando il neo tecnico bianconero si presentava alla stampa e ai suoi nuovi tifosi […] More

Juventus - conferenza stampa Sarri : “Sono un professionista. Modulo e CR7? Ecco cosa penso” : conferenza stampa Sarri- Tutto pronto per la conferenza stampa di presentazione di Maurizio Sarri, neo tecnico bianconero. Arrivato a Torino con un volo privato ieri pomeriggio, l’ex Chelsea è pronto all’inizio della nuova avventura sulla panchina dei bianconeri. Prima la conferenza stampa, poi il viaggio in Grecia per un colloquio con Cristiano Ronaldo. Sarri è […] L'articolo Juventus, conferenza stampa Sarri: “Sono un ...

Juventus - conferenza stampa Sarri : “Sentivo il bisogno di ritornare in Italia” : conferenza stampa Sarri- Ci siamo, è arrivato il Sarriday. Cresce l’attesa per la presentazione ufficiale di Maurizio Sarri come nuovo allenatore della Juventus. Il tecnico bianconero, atterrato a Torino nella giornata di ieri, è pronto a rispondere alle domande dei giornalisti nel suo primo atto della nuova avventura alla Juventus. Come detto, l’ex Chelsea è […] More

Juventus - la conferenza di Maurizio Sarri LIVE : L’allenatore della Juventus si presenta alla stampa dopo il lungo tira e molla con il Chelsea Di seguito la conferenza stampa di Maurizio Sarri, presente davanti ai media insieme a Fabio Paratici: Paratici: “avevamo le idee chiare fin dall’inizio, ma bisogna avere rispetto di tutte le componenti. Ringrazio il Chelsea per la collaborazione, così come Marina che è una grande dirigente e si è dimostrata tale” Sarri: ...