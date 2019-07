Italia-Brasile pallanuoto | Mondiali 2019 oggi | orario d’inizio e come vederla in tv e

oasport

(Di lunedì 15 luglio 2019) Dopo il torneo femminile, idimaschile scatterannoa Gwangju, in Corea del Sud: il Settebello è inserito nel Girone D e all’esordio affronterà il. I sudamericani si sono qualificati alla rassegna iridata grazie al successo in Uana Cup, giocata in casa a gennaio: i verdeoro hanno eliminato il Canada di Pino Porzio e poi si sono imposti ai rigori sugli USA. Conoscenza del nostro campionato di Serie A1 è il portiere del Savona Slobodan Soro, che a 40 anni suonati punta ancora ad essere protagonista. Il giocatore di riferimento della selezione del CT Ricardo Azevedo è certamente Gustavo “Grummy” Guimarães, che però in Corea dovrà essere sostenuto dai compagni, su tutti Rafael Vergara e Guilherme Leiva. Tre gare al giorno saranno trasmesse in tv in chiaro su RaiSport+HD ed in streaming gratuito su RaiPlay, mentre FINA TV, in streaming in ...

