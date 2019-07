Ischia | il Castello Aragonese sequestrato dalla Finanza per inchiesta su crac societari

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2019) Due finanzieri in carcere, un noto commercialista napoletano e tre imprenditori ai domiciliari, oltre a immobili di lusso per 40 milioni di euro sequestrati perché riconducibili agli indagati, tra cui ild’e un altro stabile a Capri: è il bilancio dell’indagine della Procura di Napoli Nord e della Guardia didi Napoli sui fallimenti di una serie di società che sarebbero stati pilotati con la regia del 77enne commercialista Alessandro Gelormini, che in passato ha lavorato come fiscalista per l’ex ministro Paolo Cirino Pomicino. L'articolo, ilpersu. Sei arresti e sigilli a beni di lusso proviene da Il Fatto Quotidiano.

