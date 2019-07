Inter | lanciata la nuova campagna brand ‘Not For Everyone’

calcioweb.eu

(Di lunedì 15 luglio 2019)a lavoro su tanti fronti. Iniziato il ritiro, ieri vittoria nella prima amichevole stagionale contro il Lugano, ma si è molto attenti anche al mercato dopo gli ottimi rinforzi a centrocampo. La società nerazzurra è impegnata anche nella. Con il video hero presentato oggi, infatti, lancia il claim e il nuovo posizionamento del club fra i grandi marchi globali. “Con Not For Everyone vogliamo raccontare laera dell’. Quella che affronta le proprie sfide con coraggio e intraprendenza. E che accoglie a braccia aperte chi, come noi, vuole fare la differenza in campo e fuori“, dichiara il Presidente Steven Zhang. L'articolola‘Not For Everyone’ CalcioWeb.

