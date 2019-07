Inter | in Cina fuori Icardi e dentro Nainggolan ma il pensiero va a Dzeko e Lukaku

Blastingnews

(Di lunedì 15 luglio 2019) Martedì 16 luglio l'partirà alla volta dellaper l'national Champions Cup, prestigioso torneonazionale con diversi top team pronti a sfidarsi in amichevoli di lusso. Le prima sfida sarà in programma sabato contro il Manchester United, mentre il 24 luglio ci sarà l'attesa sfida ai rivali della Juventus. Alla squadra vista in Svizzera, dovrebbero aggregarsi anche Nicolò Barella e Radjamentre un comunicato ufficiale ha confermato che, chi rimarrà a lavorare ad Appiano, sarà Mauro, Juve o Napoli La decisione di lasciare l'argentino ad allenarsi ad Appiano Gentile, sembra sia stata presa di comune accordo da giocatore e società, vista anche la non perfetta forma fisica dell'attaccante e il fatto che, comunque, non avrebbe partecipato alle amichevoli in programma. Il giocatore, ormaidal progetto Conte, resterà a Milano anche per valutare ...

DiMarzio : #Inter, #Icardi lascia il ritiro e non partirà per la Cina: il comunicato ???? - ManuBaio : #Barella, l'@Inter aspetta il via libera dalla Cina per chiudere l'affare. Questione di ore. 40 milioni + 5 milioni… - MarcoBovicelli : #Inter, terminato l’incontro tra la dirigenza ???? e Alessandro #Beltrami: sul tavolo gli ultimi dettagli per l’arri… -