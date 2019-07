Incontro Wanda Nara-Giuntoli | ma Mauro preferisce la Juve

ilnapolista

(Di lunedì 15 luglio 2019) Se De Laurentiis ha pubblicamente detto di non aver alcuna intenzione di incontraredopo l’ultimodi 3 anni fa, l’ho incontrata tre anni fa e non ho intenzione di incontrarla ancora. Mi è stato sufficiente quell’. Anche perché Icardi non rientra nelle necessità del Napoli. lo stesso non vale per Cristiano. Clamorosa indiscrezione quella che arriva dall’edizione odierna del Messaggero, secondo cui infatti il ds del Napoli avrebbe incontrato la moglie e procuratrice del campione argentino, affiancata in questa fase da un noto intermediario in ottimi rapporti con il ds Paratici. Ma si è trattato solo di un vertice interlocutorio. Per due motivi: 1) Icardiindossare la maglia dei Campioni d’Italia, 2) gli azzurri hanno altre priorità, a partire dall’affare James Rodriguez, più in salita rispetto a qualche giorno ...

claudioruss : De Laurentiis: 'Io incontro Wanda per Icardi? È una stupidaggine colossale, Wanda l'ho incontrata tre anni e non ho… - napolista : Incontro #WandaNara-#Giuntoli, ma #Icardi preferisce la #Juve Il ds del Napoli ha incontrato la procuratrice di Mau… - EMIGOAL : RT @capuanogio: #Icardi tentato dal muro contro muro con l'#Inter, ma su di lui si muovono #Juve e #Napoli. Una settimana fa a Milano incon… -