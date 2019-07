caffeinamagazine

(Di lunedì 15 luglio 2019)Dalè caduto durante un giro in. A dare la notizia è l’ex gieffino.Dalnon ha riportato gravi ferite e ha avuto la forza necessaria per andare ad allenarsi in palestra; ha però ammesso che se l’è vista brutta. I suoi follower di Instagram gli hanno scritto una valanga di messaggi, ai qualiha dovuto rispondere per non aumentare la loro preoccupazione. Nell’ultimo periodo, si sta aprendo sempre di più attraverso feed e stories; ora ha spiegato come sta davvero. “Tutto ok, raga. Ho la pelle dura”, ha scritto l’ex concorrente del Grande Fratello su Instagram. Dopo aver chiarito tutto sulla sua situazione sentimentale,Dalha spiegato che per fortuna gli è andata bene, ma che ha comunque rischiato molto: “La mia faccia quando scopre che la Go Pro dove c’era un filmato inincredibile si è rotta dopo che ci hole penne!”. ...

Corriere : Incidente per Wanda Nara, la moglie di Icardi si ribalta con la moto d’acqua: solo uno spavento - laprovinciadico : #Incidente sul lago per #wandanara: si ribalta con la moto d'acqua - Noovyis : (Incidente in moto per Daniele Del Moro: “Ci ho quasi rimesso le penne”) Playhitmusic - -