In posa davanti al leone morto | coppia di turisti canadesi nella bufera

(Di lunedì 15 luglio 2019) Unacanadese, Darren e Carolyn Carter, si bacia trionfante dietro alappena ucciso in Sudafrica. La foto, pubblicata sul profilo Facebook di “Legelela Safaris” ha scatenato le polemiche sui social. La compagnia organizza Safari ed è solita condividere sui social le immagini dei cacciatori sorridenti con accanto gli animali appena morti. Lo riporta il Mirror, che supporta la campagna “Ban Trophy Hunting” .“Duro lavoro sotto il sole del Kalahari, ben fatto. Unmostruoso”, scrive il tour operator in didascalia. “Non c’è niente come cacciare il re della giungla nelle sabbie del Kalahari. Complimenti ai cacciatori e alla squadra ”, aggiungono pubblicando un’altra foto. La, originaria di Edmonton, in Alberta, gestisce un’attività di imbalsamazione. Edoardo Goncalves, il ...

