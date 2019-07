Il primo e unico festival open air d' Italia si terrà ad agosto nel Trapanese

huffingtonpost

(Di lunedì 15 luglio 2019) Il Gibellina PhotoRoad, ildi fotografia “air” e site-specific d’, porterà Gibellina i grandi maestri della fotografia, accanto a giovani emergenti del panorama internazionaleIl, che avrà luogo dal 26 luglio al 31, vedrà esposti i lavori di oltre 30 artisti, europei e non. Tra gli ospiti ci saranno maestri della fotografia come Joan Fontcuberta, Mario Cresci, Mustafa Sabbagh,e giovani fotografi emergenti come Manon Wertenbroek, Gianni Cipriano, Morgane Denzler. Tutte le opere saranno esposte all’aperto, mescolandosi perfettamente nello spazio urbano. Il tema attorno al quale è incentrata questa edizione delè “Finzioni”:“Tra tutte le arti la fotografia è la prima a usare la realtà come irrinunciabile materia prima, ...

