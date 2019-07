Il nuovo firmware per Huawei Watch GT aggiunge il secondo fuso orario

tuttoandroid

(Di lunedì 15 luglio 2019) L'update di luglio è snello come ci si aspetta considerato il nome del sistema operativo e nonostante i soli 4,80 MB introduce anche una nuova funzionalità che permette di vedere uncon la visualizzazione dell'ora nel formato 24 ore. L'aggiornamento apporta anche dei ottimizzazioni generali al sistema, inoltre migliora l'interfaccia triathlon e l'algoritmo per l'allenamento e la frequenza cardiaca. L'articolo IlperGTilproviene da TuttoAndroid.

windowsteca : Surface Go, nuovo firmware update (luglio 2019) + super offerta per l’acquisto su Microsoft Store - OBDTuningmania : Delphi 2016.00 grazie al nuovo firmware l'interfaccia lavora più velocemente more performance #workshop #officine… - windowsteca : Surface 3 e Surface Pro 3 ricevono un nuovo firmware update per risolvere alcune vulnerabilità nella sicurezza… -