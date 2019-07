Il killer del karaoke | pentito di aver ferito innocenti | ma non di aver ucciso l' ex moglie

Savona - le immagini del killer poco prima dell’omicidio dell’ex moglie : Savona, le immagini del killer poco prima dell’omicidio dell’ex moglie Le telecamere posizionate sul lungomare hanno ripreso Domenico 'Mimmo' Massari proprio negli istanti che precedono gli spari. La sequenza mostra anche diverse persone che scappano, probabilmente intimorite dai colpi di pistola Parole chiave: ...

Spara e si consegna in carcere : arrestato il killer del karaoke : Fabrizio Tenerelli L'uomo si è costituito in carcere a Sanremo, intorno alla mezzanotte e dieci. Prima ha esploso tre colpi di pistola in aria per attirare l'attenzione, quindi si è fatto arrestare È terminata in carcere a Sanremo dove si è costituito, la fuga di Domenico (Mimmo) Massari, 54 anni, l’uomo che in preda a un raptus di follia, sabato sera, ha ucciso a colpi di pistola la moglie, Deborah Bellesio, di 40 anni, ferendo ...

Spara al carcere di Sanremo e poi si costituisce - finisce così la fuga del killer di Deborah : Prima ha Sparato alcuni colpi di pistola davanti al carcere di Sanremo, poi si è costituito. E finita così, intorno alla mezzanotte, la fuga di Domenico ‘Mimmo’ Massari, l’uomo che sabato sera ha freddato a colpi di pistola l’ex moglie Deborah Ballesio, all’interno di un ristorante karaoke sul lungomare tra Savona e Vado Ligure. L’uomo era ricercato da ore in tutta Italia: era fuggito subito dopo ...

Maxi rissa in tribunale : i figli della vittima cercano di falciare killer di loro madre : Pina Francone L’aggressionen un'aula di tribunale dell'Ohio: i figli della donna uccisa sono stati portati in carcere per oltraggio alla corte Maxi rissa in un'aula di tribunale dell'Ohio, Usa, dove i figli della vittima hanno cercato di falciare l'assassino di loro madre L'aggressione choc nel palazzo di giustizia della città di Youngstown. Durante un'udienza per la sentenza di condanna di Dale Williams, il sospetto killer della ...

Allarme vongole “killer” in Campania : “Sono cancerogene - pescate nella melma del fiume Sarno” : È scattato l’Allarme per le vongole “killer” a Castellamare di Stabia, in Campania, dopo che dalle analisi dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale e dell’Istituto Zooprofilattico di Portici è emerso che questi molluschi sono velenosi e potenzialmente cancerogeni. A renderli tali è il fatto che non vengono allevati in mare bensì nella foce del fiume Sarno, tra la melma, e poi immessi sul mercato ittico. ...

Gianna Del Gaudio/ Antonio Tizzani un marito violento? killer libero - Quarto Grado - : Gianna Del Gaudio, un mistero ancora irrisolto: in attesa dell'udienza preliminare a carico di Antonio Tizzani, indiscrezioni sulla sua natura violenta.

La marea rossa - il killer ambientale che ha fatto una strage : 174 delfini morti in un anno : Sono ben 174 i delfini morti fra luglio 2018 e giugno 2019 nel Golfo del Messico a causa della ‘marea rossa’ di alghe che interessa l’area da tempo. Sono delfini della specie definita “a naso di bottiglia“, ovvero quelli più noti e più visto, perché si adattano in cattività e sono protagonisti negli acquari di tutto il mondo. Il dato è stato fornito dalla Noaa, l’agenzia nazionale oceani e atmosfera degli ...

Non fu omicidio premeditato : pena ridotta al killer del calciatore napoletano : Non fu un omicidio premeditato, non fu un delitto consumato per chiudere i conti dopo un precedente litigio. È stata questa valutazione a spingere il giudice a condannare l?assassino...

Caldo record - ma anche killer : sale il numero delle vittime in tutta Europa : Si è fatta attendere come poche volte negli ultimi decenni la bella stagione, ma dopo la pioggia, il freddo e in molti casi anche la neve che hanno fatto saltare quasi per intero la stagione intermedia primaverile, l'estate ha presentato immediatamente il suo biglietto da visita più rovente. Il Caldo riservato di solito ai mesi di luglio e agosto, stavolta è arrivato già in giugno, con temperature che quotidianamente sforano i picchi record ...

Confessa il killer del politico tedesco pro migranti Walter Lübcke : è un estremista di destra : Stephan Ernst, l’estremista di destra sospettato dell’omicidio del politico tedesco della Cdu Walter Lübcke, ha rotto il suo lungo silenzio e ha Confessato il delitto. Il killer ha avuto motivazioni politiche, legate alle posizioni della vittima favorevoli ai migranti. Merkel: “I toni alti generano odio”.

Noemi - un bimbo con il ciuccio sulla moto del killer : ecco il video : Un bambino con il ciuccio sulla moto del killer. È lì sul serbatoio della moto gialla usata dall?uomo nero, quello che ha fatto fuoco in piazza Nazionale e che ha rischiato...

Kalinka - 14 anni - violentata e uccisa : la lenta vendetta del padre che rapì il killer : La ragazzina morì durante una vacanza con la madre e il compagno di lei: l’omicida. La procura tedesca archiviò il caso. Ma il padre della piccola scoprì la verità: l’abuso e una iniezione letale. Per 27 anni André Bamberski si è battuto. Ed ha avuto giustizia

L’estate infelice degli anziani : attenzione ai quattro killer delle categorie più fragili : L’estate per molti significa stacco, occasione di vacanze e di riposo alla ricerca di benessere. Per gli anziani, invece, è periodo di cambiamenti dovuti alle partenze e al rischio di sentirsi soli e isolati o abbandonati. Traumi, disidratazione e scarsa aderenza alle terapie farmacologiche sono i pericoli più comuni. Basterebbe guardare i dati dei mesi più caldi del 2015 quando, a causa delle temperature estreme, si è registrato un ...

Napoli - sgominata la rete del boss Di Lauro : in cella killer e fiancheggiatori - 13 arresti : Una rete in grado di assicurare per quasi quindici anni la latitanza di Marco Di Lauro. Un network in grado di riciclare proventi del denaro sporco - droga ed estorsioni - ed assicurare entrate ai...