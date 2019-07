Il Gambero Rosso di Mazara è il vero re dei crostacei ma attenzione alle truffe

vanityfair

(Di lunedì 15 luglio 2019) E' sempre più raroIl 'guru' deldiRichiesto in tutto il mondoOcchio alla testaDa leggere sempreUn cult per la LangosteriaPerfetto con il riso, parola dei CereaHa conquistato anche gli chef orientaliL'omaggio di Ciccio SultanoIl sottile piacere di un filo d'olioLeggendo i menu dei ristoranti – di pesce e non solo – verrebbe l’idea che ildiriempia il Mediterraneo quanto i pesciolini colorati le acque delle Maldive. Come si può facilmente immaginare non è così: ildi, uno dei prodotti più ricercati dai gourmet (e quindi dai ristoratori) sta vivendo la stessa situazione del Pistacchio di Bronte o della Nocciola Tonda del Piemonte: tutti lo vogliono, ma è chiaro che è impossibile ce ne sia per tutti, tanto che gli esperti temono – a meno di intervenire massicciamente – la scomparsa del pregiato crostaceo. Quindi da dove ...

