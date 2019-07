Il concerto dei Pink Floyd a Venezia | 30 anni fa

«Simulation Theory» : ecco il concerto sci-fi dei Muse a Milano : I Muse a San Siro per il Simulation Theory World Tour (@ Elena di Vincenzo)I Muse a San Siro per il Simulation Theory World Tour (@ Elena di Vincenzo)I Muse a San Siro per il Simulation Theory World Tour (@ Elena di Vincenzo)I Muse a San Siro per il Simulation Theory World Tour (@ Elena di Vincenzo)I Muse a San Siro per il Simulation Theory World Tour (@ Elena di Vincenzo)I Muse a San Siro per il Simulation Theory World Tour (@ Elena di ...

Info - scaletta e ingressi per il concerto dei Muse a Milano il 12 e 13 luglio : Il concerto dei Muse a Milano il 12 e 13 luglio raggiunge l'Italia per la leg europea degli spettacoli che si stanno tenendo nell'ambito Simulation Theory World Tour, organizzato per il supporto del nuovo album che hanno rilasciato a novembre del 2018. Per meglio agevolare le operazioni di accesso, l'organizzazione consiglia di arrivare sul luogo dell'evento con adeguato anticipo, in modo da evitare il formarsi di code in cassa. Il ...

Coppia fa sesso orale al concerto dei Behemoth : il cantante li riprende e pubblica il video sui social : Presa dalla passione, una Coppia ha iniziato a praticare sesso orale durante il concerto del proprio gruppo preferito, ignara del pubblico che li circondava. La scena è stata notata dal leader della band che ha ripreso tutto con il

concerto dei BowLand a Villa Arconati-Far : un crescendo di emozioni e suggestioni : Il Concerto dei BowLand, tenutosi il 9 luglio dalle ore 21 a Castellazzo di Bollate, ha trascinato i presenti in atmosfere oniriche grazie alla musica di questi artisti che coniuga groove, elettronica, una voce eterea e sonorità inusuali. Il gruppo, con le sue innovazioni e contaminazioni, s'inserisce perfettamente nel progetto dell'edizione 2019 del Festival di Villa Arconati-Far che, in occasione del suo 30° anniversario, vuole segnare una ...

LIGABUE - concerto PADOVA STADIO EUGANEO/ Scaletta e prime foto dei fan : CONCERTO di LIGABUE allo STADIO EUGANEO di PADOVA, martedì 9 luglio: biglietti disponibili per la penultima data del tour.

Biglietti in prevendita per il concerto dei Ghost in Italia nel 2019 : Il tour europeo è ufficiale e c'è anche un concerto dei Ghost in Italia in programma per l'autunno. La data è in programma per il 5 dicembre alla Grana Padano Arena di Mantova. I Biglietti sono in prevendita su TicketOne in tutti i canali abilitati alla vendita a cominciare dal 12 luglio, con consegna stabilita secondo le modalità abituali. Sarà infatti possibile ottenere i Biglietti con consegna tramite corriere espresso o con ritiro ...

Emma Marrone e Jared Leto - il duetto al concerto a Roma dei Thirty Seconds to Mars fa impazzire i fan : le immagini : I Thirty Seconds to Mars hanno fatto tappa a Roma, all’Auditorium Parco della Musica, e hanno fatto divertire i fan coi brani tratti dall’ultimo album, America. Durante il concerto non è mancato il duetto tra il frontman, l’attore e musicista Jared Leto, e la “nostra” Emma Marrone. I due, infatti, hanno inciso la canzone Love is madness. Video Instagram L'articolo Emma Marrone e Jared Leto, il duetto al concerto a ...

Only Human è il nuovo singolo dei Jonas Brothers prima del concerto in Italia nel 2020 : Si intitola Only Human il nuovo singolo dei Jonas Brothers e arriverà in radio venerdì 5 luglio. Il nuovo pezzo dei fratelli Jonas sarà disponibile in rotazione radiofonica dopo il grande successo di Sucker, che ha anticipato il disco del ritorno ufficiale del trio. I fratelli multiplatino nominati ai GRAMMY sono tornati insieme dopo anni trascorsi da solisti. I fan dell'epoca possono dirsi soddisfatti: dopo anni di attesa estenuante e di ...

Claudia Gerini al concerto dei Tiromancino : su Instagram la tenera dedica per l’ex : Claudia Gerini e Federico Zampaglione hanno avuto una lunga e bellissima storia d’amore che è stata coronata dal matrimonio celebrato nel 2005. Dalla loro unione nacque Linda, bionda, bellissima e molto somigliante alla sua mamma. Linda oggi a nove anni ed è una delle più grandi fan del papà. Fortunatamente, i rapporti tra la Gerini e Zampaglione sono rimasti ottimi, anche dopo il divorzio ufficializzato ...

Alessandra Amoroso e Tommaso Paradiso al concerto dei Tiromancino a Roma per i 25 anni di carriera : Un concentrato di successi, il concerto dei TiRomancino a Roma. Federico Zampaglione e i suoi hanno illuminato la Cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma nella data del 1° luglio, quella che hanno tenuto nell'ambito del tour che stanno tenendo in tutta Italia dopo la sessione invernale. In scaletta, c'è spazio per successi vecchi e nuovi ma anche per qualche ospite. Come già annunciato, allo show ha preso parte anche Alessandra ...

Alessandra Amoroso ospite del concerto dei Tiromancino a Roma il 1° luglio : Ci sarà anche Alessandra Amoroso ospite del concerto dei TiRomancino, in programma per il 1° luglio alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma. A darne l'annuncio è Federico Zampaglione, che promette altri ospiti per l'evento che si terrà nei prossimi giorni nell'ambito del tour per orchestra che il gruppo Romano condurrà nelle settimane a venire. Alessandra Amoroso è quindi solo la prima della lista ma immancabile, dal ...

Serge Pizzorno dei Kasabian a Milano per THE S.L.P. - biglietti in prevendita per l’unico concerto in Italia : Serge Pizzorno dei Kasabian a Milano il 12 settembre per un unico concerto al Circolo Magnolia. I biglietti sono disponibili in prevendita la prezzo di 18,00 € + diritti di prevendita per posto unico non numerato, anche in cassa la sera del concerto ma al prezzo di 22,00 €. La prevendita è già attiva attraverso il circuito TicketOne ed il circuito TicketMaster. Il chitarrista e la mente dei Kasabian si appresta a tornare in Italia da solista ...

Ostia : venerdì la fanfara dell’Arma dei Carabinieri in concerto : Roma – Nell’ambito del progetto denominato “Musica fuori centro”, il Ministero della Difesa ha collaborato con il Ministero dei Beni e le Attivita’ Culturali per promuovere a livello nazionale, anche quest’anno, la Festa della Musica, mediante il coinvolgimento dei complessi musicali della Difesa. Venerdi’ 21 giugno 2019, solstizio d’estate, e’ stato il giorno in cui le bande e le fanfare ...