I satelliti del servizio Galileo non funzionano da qualche giorno

Amazon lancerà più di 3.200 satelliti per la sua rete internet dello spazio : La corsa verso la costruzioni di un reti internet dallo spazio entra nel vivo e, dopo il lancio dei primi 60 satelliti del progetto StarLink di casa SpaceX, ora è il turno di Amazon. Il colosso di Seattle ha chiesto il permesso alla Federal Communications Commission (Fcc) degli Stati Uniti per il lancio in orbita di 3.236 satelliti come parte del progetto Kuiper. Nella documentazione depositata alla Fcc il 4 luglio, si legge che i satelliti ...

Stellar Project presenta LaserCube - al servizio delle telecomunicazioni per nano e micro satelliti : Una azienda di origine veneta è pronta ad affermarsi nel mercato globale dell’aerospazio al servizio delle telecomunicazioni, ma non solo: è Stellar Project, spin-off dell’Università degli Studi di Padova, operativa nella città del Santo da aprile 2016 e fondata dall’imprenditore Marco Ramadoro e da Alessandro Francesconi, professore associato di Impianti e Sistemi Aerospaziali dell’Ateneo patavino. LaserCube è l’ingegnosa novità che Stellar ...

I satelliti della Nasa che prevedono le carestie : Capire la distribuzione dell’acqua nel mondo – umidità compresa – per capire grazie alla sua evoluzione come sarà la salute delle coltivazioni. E, assieme a queste, il relativo benessere o la povertà. Lo fa la Nasa, grazie a un lavoro integrato di satelliti e modelli di calcolo che ha lo scopo di prevenire il più possibile condizioni di carestia o addirittura insicurezza alimentare (purtroppo ancora troppo frequenti in molti paesi, e in ...

Juice - missione dell’ESA per esplorare i satelliti di Giove : Appena ieri è stato siglato il contratto tra l’Agenzia Spaziale Europea (Esa) e l’Arianespace per il lancio della missione europea Juice (JUpiter ICy moons Explorer) che giungerà su Giove. L’accordo è stato siglato presso il Salone internazionale dell’aeronautica e dello spazio di Parigi-Le Bourget. Lo scopo della missione è quello di esplorare le tre lune ghiacciate di Giove: Callisto, Ganimede ed Europa, che sotto la ...

I satelliti che monitorano l’acqua dolce del pianeta : Siccità e rischio di crisi delle coltivazioni e dei raccolti. Contaminazioni o squilibri della flora di interi bacini idrici. Deviazioni del percorso dei corsi d’acqua. Fare il check-up delle risorse idriche del nostro pianeta è fondamentale per la nostra sicurezza e quella delle altre specie, ma non è affatto facile finché restiamo incollati alla Terra. Le cose sono ben diverse se prendiamo la mira dallo Spazio: grazie ai satelliti di ...

Fra taxi volanti - satelliti e droni - a Parigi va in scena il futuro dell’aeronautica : Apre il Salone internazionale di Parigi alla sua 53esima edizione. 320mila visitatori e 2500 aziende. Svelato il New Generation Fighter franco tedesco, il maxi drone della Leonardo che verrà impiegato anche per usi civili e un X-Wing di Guerre Stellari a grandezza naturale

Starlink - i satelliti di Elon Musk minacciano lo studio delle stelle : C’è un nuovo grattacapo che affligge gli amanti dello Spazio. Da ormai diversi giorni (dal 24 maggio per la precisione) in orbita attorno alla Terra ci sono 60 nuovi satelliti. Sono i pionieri della costellazione di Starlink, il progetto di Elon Musk per portare Internet ultraveloce anche nelle zone più isolate del mondo. Alla fine delle operazioni i satelliti saranno 12mila. Il problema? Sono luminosi, e per gli esperti potrebbero minacciare ...

Terremoti e rischio sismico : i satelliti Sentinel-1 per il monitoraggio della deformazione del suolo - il caso della Toscana : Uno studio dei ricercatori del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Firenze e di TRE ALTAMIRA, pubblicato su Nature, ha messo in luce le potenzialità della costellazione di satelliti Sentinel-1 dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) per il continuo monitoraggio della deformazione del suolo, applicandole al caso della Toscana. “Il lancio dei sensori di Sentinel-1 ha aperto nuove possibilità per le applicazioni dell’interferometria ...