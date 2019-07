I fan sono convinti che Ariana Grande | Miley Cyrus e Lana Del Rey stiano girando il video

Giulia De Lellis spiazza i fan : 'Presto tornerò in tv - sono eccitata - non lasciatemi sola' : Giulia De Lellis spiazza i fan con la notizia del suo imminente ritorno in televisione. In queste ore, l'ex protagonista di Uomini e donne, ha annunciato sulla sua pagina Instagram che molto presto la rivedremo di nuovo sul piccolo schermo, dopo le esperienze maturate nel programma sentimentale di Maria De Filippi, ma anche nella casa del Grande Fratello Vip. Un ritorno che ovviamente ha reso felicissimi i suoi milioni di followers su Instagram ...

Amici - Alberto Urso e un colpo al cuore dei fan della De Filippi : "Sono al top" - con chi è in compagnia : "Sono al top". Alberto Urso, trionfatore di Amici e delle classifiche, sta vivendo il successo con grande leggerezza, anche sui social. E proprio su Instagram ha mandato in estasi i fan di Maria De Filippi pubblicando la foto di un incontro decisamente sorprendente in Campania: quello con Umberto Ga

Isola - Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge fanno dietrofront : non si sono lasciati - : Serena Granato Gli ex naufraghi de L'Isola Dei Famosi hanno chiarito di non essersi separati. Non si esclude il progetto di andare a convivere nell'imminente Negli ultimi giorni ha fatto parlare molto il rumor che li vedeva ormai giunti ad una rottura. Ma gli ex naufraghi de L'Isola Dei Famosi, Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge, non si sono lasciati. I due indiscussi protagonisti del reality show condotto da Alessia Marcuzzi hanno, ...

Camila Cabello : i fan sono convinti che l’ultimo post sia un indizio sulla relazione con Shawn Mendes : Una frase criptica The post Camila Cabello: i fan sono convinti che l’ultimo post sia un indizio sulla relazione con Shawn Mendes appeared first on News Mtv Italia.

Italia Campione del mondo - sono passati 13 anni : cosa fanno oggi gli azzurri del 2006 : sono passati 13 anni da quella magica notte con il cielo azzurro sopra Berlino: vediamo cosa fanno oggi gli eroi che...

BTS : i fan sono preoccupati per Jimin dopo averlo visto con del nastro adesivo medico : "Hai bisogno di riposo" The post BTS: i fan sono preoccupati per Jimin dopo averlo visto con del nastro adesivo medico appeared first on News Mtv Italia.

I fan di Bitter Sweet sono infuriati : Canale 5 continua a tagliare le scene clou - anche il bacio (video) : Scoppia la polemica sui social dopo la puntata di Bitter Sweet che ha dato il via a questa settimana complicata. Una serie di tagli e cuci fatti male hanno messo in subbuglio i fan della serie turca con Ozge Gurel che oggi si sono ritrovati davanti ad un vero scempio. La prima puntata della settimana era tanto attesa per via del ritorno dei due protagonisti in tv ma, soprattutto, per il loro bacio ma tutto è svanito quando tutto è stato tagliato ...

Sono stati 10 anni bellissimi - ma ora basta! Il comunicato di Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli fa impazzire i fans : C’è una notizia, fresca fresca, che sta agitando il web. Un piccolo terremoto mediatico, un fulmine a ciel sereno in questa estate. Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli hanno dato un grande annuncio: si dicono addio, la loro relazione finisce dopo dieci anni. Una love story che finisce così, dopo passione, amore, attriti, critiche. Come tutte le favole, belle e tormentate. I due hanno addirittura emesso un comunicato stampa per informare ...

Chiara Ferragni - vacanze lussuose con Fedez e Leone a Como. I fan notano un dettaglio : «Sono illegali» : Chiara Ferragni e le vacanze lussuose con Fedez e Leone a Como. L'influencer più famosa del mondo ha trascorso un week end da sogno con la famiglia al completo (anche mamma e sorelle) in...

Giulia Salemi - il dolore della mamma Fariba commuove i fan : «Mio fratello e suo figlio sono stati uccisi» : Difficile dimenticare la morte di un familiare, soprattutto quando resta inspiegabile e violenta. I fan di Giulia Salemi hanno scoperto che lo zio e il cugino sono stati uccisi in circostanze...

Su Instagram il lato b da urlo di Belen. I fan sono in delirio - ma c'è anche chi non ne può più : La showgirl argentina posta la foto del suo fondoschiena "coperto" da un minimalissimo costume rosso

Barillà a CalcioWeb : “Vi racconto Balotelli. Al fantacalcio mai. L’allenatore a cui sono più legato…” : Intervistato dalla redazione di CalcioWeb, Antonino Barillà, centrocampista del Parma, si è soffermato sulla partita di ritorno della scorsa stagione contro la Juventus e ha dato il suo parere su Cristiano Ronaldo e Mario Balotelli. Molte le cose simpatiche venute fuori nel corso della chiacchierata: dalla trasformazione del suo ruolo in campo al fenomeno portoghese, dagli inizi di carriera al fantacalcio. RUOLO – Una trasformazione ...

Sono scioccata! Katia fanelli è la prima nella storia di Temptation Island : Dopo Francesca Baroni anche Raffaela Giudice, protagonista di Temptation Island 5 insieme al fidanzato Andrea Celentano, ha raccontato in esclusiva a Fanpage.it la sua impressione sulle coppie che si Sono messe in gioco in questa sesta edizione del reality show condotto da Filippo Bisciglia. La giovane è rimasta molto colpita dal comportamento tenuto dalle fidanzate, che già dopo poche ore dal loro arrivo in terra sarda sembravano ...

Steven Adler sta bene e si scusa con i fan : “Sono vivo - ma troppa confusione” : Steven Adler sta bene e lo dice di persona in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook. L'ex batterista dei Guns N' Roses era finito in ospedale il 27 giugno, come riportava TMZ, a seguito di una ferita procurata con un'arma da taglio. Dopo le prime indiscrezioni era emerso che il musicista non si trovava in pericolo di vita, e su numerose testate internazionali si parlava di una coltellata autoinflitta. Nelle ore successive, infatti, il ...