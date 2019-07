Huawei,in Italia 3,1 mld d'investimenti

investirà innei prossimi tre anni 3,1 mld di dollari, creando mille posti di lavoro più 2 mila d'indotto. Lo ha annunciato l'ad di, Thomas Miao. Il colosso cinese è presente inda 15 anni.Nel dettaglio investirà "1,9 mld di dollari in acquisto forniture, 1,2 mld in marketing e 52 mln in ricerca e sviluppo", spiega Miao. Tra i progetti, il "Microelectronics Innovation Lab",un laboratorio di microelettronica tecnologia ad alta frequenza, in collaborazione con l'Università di Pavia.(Di lunedì 15 luglio 2019)