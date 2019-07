Huawei investira 3 | 1 miliardi di dollari in Italia e creerà oltre 1 000 posti di lavoro

ilgiornale

(Di lunedì 15 luglio 2019) Federico Giuliani Nei prossimi anni il legame commerciale tra il colosso cinese e l'si rafforzerà ulteriormente La creazione dimilledidiretti e più di duemila di indotto da qui ai prossimi tre anni. Sono questi gli effetti principali dell’investimento di 3,1dichedirotterà in. L’azienda cinese pensa in grande e sceglie il nostro Paese come una delle sedi principali dei suoi nuovi piani futuri. Piani che, nell'immediato futuro, potrebbero regalare una non indifferente boccata d’ossigeno all’economiana. L’annuncio a effetto arriva direttamente da Thomas Miao, Ceo di, che ha approfittato della mostra “Leonardo Mai visto” al Castello Sforzesco per dichiarare alla stampa la strategia industriale del colosso di Shenzen nel nostro Paese., ha aggiunto Miao, investirà in1,9di ...

