ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2019) Ilproprietario a cui sta lavorandoha un nome: insi chiameràOS. L’informazione deriva dalla richiesta ufficiale depositata il 12 luglio scorso dall’azienda cinese presso lo European Union Intellectual Property Office, l’ufficio dell’unione Europea per la proprietà intellettuale. Nel documento si evince che ilsarà compatibile sia con gli smartphone che con i computer. Trump concede una tregua parziale a: può tornare a comprare prodotti made in USA, ma con limiti ben precisiOS dovrebbe quindi essere la trasposizione occidentale di quello che finora era conosciuto con il nome di HongMeng, e che potrebbe essere ben di più di un piano B, com’era stato interpretato nelle settimane immediatamente successive ...

Cascavel47 : Huawei brevetta il sistema operativo Harmony OS in Europa, dagli USA altro spiraglio per uscire dalla crisi… - WorldPc_ : Huawei brevetta un'interfaccia per smartphone con fotocamera sotto il display: non è detto che Huawei sia effettiva… - HDblog : RT @HDblog: Huawei brevetta un'interfaccia per smartphone con fotocamera sotto il display -