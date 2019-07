Huawei | 3 | 1 miliardi di euro e 3mila posti di lavoro in Italia Il Ceo Thomas Miao | “Ci

Huawei investirà più di 3 miliardi di dollari in Italia : Huawei investirà 3,1 miliardi di dollari in Italia fra il 2019 e il 2021 di cui due terzi in acquisto di forniture da partner locali. L'annuncio di Thomas Miao, dato in occasione di un incontro con la stampa al Castello Sforzesco, segue di pochi mesi l'apertura del nuovo quartier generale Italiano. L'amministratore delegato in Italia del colosso cinese ha annunciato un investimenti 1,2 miliardi di dollari in ...

Huawei investe 3 - 1 miliardi in Italia nella sua corsa al 5G : (Foto: PA Wire/PA Images / IPA) nella partita a scacchi tra Stati Uniti e Cina per il 5G, il Dragone ha messo a segno due mosse che spiegano in che direzione vuole andare per affermare il suo primato globale. Huawei, il campione cinese delle telecomunicazioni, ha annunciato che investirà 3,1 miliardi di dollari in Italia in ricerca, marketing e forniture locali. Mentre negli Stati Uniti la multinazionale di Shenzhen si appresta a tirare giù la ...

Huawei - il bando Usa causerà 30 miliardi di minori ricavi in due anni. L’ad : “Ridurremo la produzione” : Il bando del presidente degli Stati Uniti Donald Trump nei confronti di Huawei causerà un danno stimato all’azienda di circa 30 miliardi di dollari di fatturato nei prossimi due anni. I conti li ha presentati il fondatore e presidente del gruppo cinese Ren Zhengfei, affermando che la compagnia sarà costretta a “ridurre la produzione, ma la mossa americana non ci fermerà”. In termini di ricavi, si tratta di una perdita del 30% ...

Huawei produrrà 30 miliardi di dollari di ricavi in meno nei prossimi due anni - dice il suo fondatore : Il fondatore e presidente di Huawei, Ren Zhengfei, ha detto che la sua azienda produrrà 30 miliardi di dollari di ricavi in meno nel prossimo biennio, rispetto alle precedenti previsioni. Ren ha paragonato Huawei a un “aeroplano seriamente danneggiato”, aggiungendo