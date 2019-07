ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2019)20 è unodi fascia medio alta che ha nei suoi punti di forza, ergonomia e. Il cliente ideale è chidi alto livello, senza tralasciare ergonomia e qualità costruttiva. Il prezzo (499 euro) è un po’ alto rispetto ai diretti concorrenti come il Mi 9 di Xiaomi e lo ZenFone 6 di Asus, la memoria non è espandibile e manca la presa jack per le cuffie. Foto in notturna: sfida fra Google Pixel 3 XL, Huawei P30 Pro, Galaxy S10+ La configurazione prevede il processore Kirin 980 (lo stesso del P30 Pro di Huawei per intenderci), affiancato da 6 Gigabyte di memoria RAM e da 128 Gigabyte di memoria interna. Il comparto fotografico include quattro fotocamere posteriori: 48 Megapixel, 16 Megapixel grandangolare, 2 Megapixel per la profondità di campo e 2 ...

Cascavel47 : Honor 20, lo smartphone per chi cerca tanta autonomia e prestazioni elevate, spendendo un po’… - LekhakAnurag : @irfan20sk Mi A2 - Tecno__Android : Honor 9X: un video teaser svela la data della presentazione ufficiale - Abbiamo già avuto modo di conoscere alcune… -