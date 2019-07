Grecia | gli aerei sfiorano le teste dei turisti sull' isola di Skiathos | il video

Grecia - tornado uccide sei turisti. Morti anche un papà con il figlioletto di due anni : Sei turisti stranieri sono Morti e almeno 30 persone sono rimaste ferite nella notte tra ieri e oggi a causa di un tornado e violente grandinate che hanno colpito il nord della penisola Calcidica, in...

Grecia - da venditore di enciclopedie in tv a ministro degli investimenti : chi è Adonis Georgiadis : Da venditore di enciclopedie in tv a ministro per attrarre gli investimenti stranieri. La parabola di Adonis Georgiadis, atteso da un compito durissimo, è particolare: sin da ragazzino ha consumato le scarpe per sbarcare il lunario, lavorando nella libreria di suo padre. Poi si è fatto conoscere al grande pubblico vendendo enciclopedie su un canale locale, fino a diventare editore. Ha sempre lavorato, anche prima di prendere la laurea in Storia ...

Ursula - la delfina di Angela con 7 figli ma super-falco con la Grecia : Sforna figli (ne ha sette) e sfoggia grande determinazione. E? più conservatrice e più rigorista (ma dice sempre che vuole smettere) della Merkel, che l?ha creata e fatta...

Mondiali Basket 2019 – La Grecia punta tutto sugli… Antetokounmpo : convocati tutti e 3 i fratelli : Una Grecia targata Antetokunmpo: per la prima volta Giannis in campo con i suoi due fratelli con la maglia della Nazionale greca Pochi giorni fa Giannis Antetokunmpo ha annunciato che vestirà la maglia della sua Grecia ai prossimi Mondiali di Basket, in programma a settembre in Cina. Il ct greco, Thanasis Skourtopoulos, ha deciso di puntare su una squadra targata Antetokounmpo: insieme all’mvp NBA ci saranno infatti anche i fratelli ...

Anna Tatangelo in vacanza in Grecia! C'è il figlio ma non Gigi D'Alessio : Anna Tatangelo, come moltissimi altri Vip, è partita per le vacanze. Si trova in compagnia di amici, del figlio ma non di Gigi D'Alessio. In questi giorni di calda estate Anna Tatangelo è partita per le vacanze insieme al figli e alcuni amici. La cantante di Sora, ultimamente, ha recuperato molti followers su Instagram e solo grazie ad alcuni scatti pubblicati che facevano intravedere le sue curve da capogiro. -- Grazie al suo ...

Salvini negli Usa cementa l'asse con Trump e sfida l'Ue : «Italia non è la Grecia - tasse giù» : «L'Italia è il primo, più credibile, più solido interlocutore degli Usa nell'Unione europea». Ed è «il più grande Paese europeo con cui...

Juncker : «L’Italia sbaglia direzione - rischia procedura per anni». E Conte : «Anche lui sbagliò con la Grecia» : Il presidente della Commissione Uea: «Dobbiamo prendere decisioni rilevanti in questo campo. L’Italia non è ancora una minaccia alla stabilità finanziaria, ma è un problema serio. La replica del premier italiano: «Convinti della nostra linea, non è recessiva»

UE - Conte : "Juncker sbagliò direzione sulla Grecia" : Le parole del presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, sulla situazione italiana e la procedura d'infrazione sempre più vicina non sono rimaste senza replica. Al termine del Consiglio dei Ministri che si è volto oggi a Palazzo Chigi è stato Giuseppe Conte a rispondere a tono nel giorno in cui i tecnici del comitato economico e finanziario UE hanno approvato il rapporto della Commissione UE sul debito italiano, appoggiando ...

Juncker : "L'Italia sta sbagliando direzione" |Conte : "Lui fece un errore con la Grecia" : Il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, apre alla possibile procedura Ue sui conti pubblici dell'Italia. "Pensiamo che Roma si stia muovendo in una direzione sbagliata, quindi dobbiamo prendere decisioni rilevanti in questo campo, ma non minaccia la stabilità dell'Europa"

Juncker : «L'Italia sbaglia direzione» - Conte risponde : lui sbagliò con la Grecia. Tria : intesa per evitare procedura Ue : Botta e risposta sui conti pubblici italiani tra Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea, e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. A Juncker che sottolinea che...

In Gods & Monsters diventeremo eroi per salvare gli déi della Grecia : ecco il nuovo gioco di azione e avventura di Ubisoft : Ubisoft annuncia Gods & Monsters, un nuovo gioco d'azione e avventura sviluppato da Ubisoft Quebec, il team autore di Assassin's Creed Odyssey, che sarà disponibile in tutto il mondo dal 25 febbraio 2020. Questa avventura fantasy open world offrirà uno stupendo stile grafico pittorico, immergendo i giocatori in un mondo di fantasia, dove potranno sfruttare le proprie abilità divine per sconfiggere alcune celebri creature mitologiche e ...

L’Italia di Mancini fa un passo verso gli Europei - convincente vittoria 3-0 in Grecia Classifica Le pagelle degli azzurri : La squadra di Mancini convince e domina anche in Grecia e adesso ha 5 punti di vantaggio sulle terze, i gol firmati da Barella, Insigne e Bonucci