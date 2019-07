Governo | Di Maio | ‘basta recite | pensiamo a governare’

Matteo Salvini "sotto botta" - Luigi Di Maio lancia il siluro M5s : "Perché la Lega non farà cadere il Governo" : Il caso Savoini-Russia porta a Matteo Salvini non solo una vagonata di paginate (scomode) di giornali, ma pure le pugnalate di Luigi Di Maio. "Troppe bugie, troppe giravolte: questa storia mi ricorda quella di Arata. Anche in quel caso Salvini diceva di non conoscerlo, poi uscì che aveva collaborato

Luigi Di Maio - il piano dei dissidenti grillini per far crollare il Governo : "Riduzione dei parlamentari" : Il voto sulla riforma costituzionale che riduce il numero dei parlamentari è parte di un piano interno al Movimento 5 Stelle che porta dritto al depotenziamento di Luigi Di Maio e alle elezioni anticipate nella prossima primavera con un "election day" insieme al referendum confermativo. L'isolamento

L'aut aut di Salvini a M5S : "O tutti gli emendamenti o non si va avanti". Di Maio : "No a pretesti per far cadere il Governo" : “O ci sono questi emendamenti o non si va avanti”. Lo ha detto il vice premier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, parlando degli emendamenti per le forze dell’ordine al decreto Sicurezza bis, dichiarati inammissibili alla Camera.“Lo stop a questi emendamenti non è un dispetto a Salvini, ma una cosa stupida perchè sono emendamenti per i poliziotti e i vigili del fuoco, per i loro buoni ...

Sicurezza : Di Maio - ‘non si cerchino pretesti per far cadere Governo’ : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – ‘Non si cerchino pretesti per far cadere il governo, sono pronto a incontrare le forze di polizia e le rappresentanze sindacali per spiegare loro la verità sugli emendamenti al dl Sicurezza bis. Conta la verità, non la propaganda. Invierò un invito formale in queste ore”. Così il vicepremier e ministro Luigi Di Maio, dopo le accuse mosse al M5S da parte della Lega e dell’altro vice ...

Governo : Di Maio - ‘stop armi per conflitto Yemen - così si frena immigrazione’ : Roma, 11 lug, (AdnKronos) – “Avete visto in questi anni foto di bombe che dalla Sardegna che stavano partendo per essere esportate” verso l’Arabia per il conflitto in Yemen. “Ci abbiamo lavorato per un anno e oggi in Cdm si è concluso l’iter che d’ora in poi dirà all’autorità nazionale che si occupa dell’export di armamenti di bloccare qualsiasi contratto in essere o nuovo contratto che ...

Governo ultime notizie : pace fiscale 2 - Di Maio smentisce il condono : Governo ultime notizie: pace fiscale 2, Di Maio smentisce il condono Torna in auge un tema decisamente delicato, quello della pace fiscale. Si crea una ulteriore spaccatura all’interno dell’esecutivo, già diviso su temi più o meno decisivi come il completamento della tav o l’applicazione del decreto sicurezza bis. Governo ultime notizie: Bitonci rilancia la “pace fiscale 2” Il sottosegretario ...

Governo : fonti M5S - incontro Di Maio-sottosegretari su riorganizzazione : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – Il vicepremier Luigi Di Maio ha incontrato i sottosegretari M5S a Palazzo Chigi “per fare il punto periodico sul lavoro fatto e chiudere il ciclo di incontri interni al Movimento”. Lo precisano fonti grilline, spiegando che lunedì “dovrebbe essere pronto il nuovo schema organizzativo del Movimento”. L'articolo Governo: fonti M5S, incontro Di Maio-sottosegretari su riorganizzazione sembra ...

Governo : in corso a p.Chigi vertice Di Maio con sottosegretari M5S : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, è in corso a Palazzo Chigi un vertice tra Luigi Di Maio e i sottosegretari in quota M5S. La riunione, viene riferito da alcune fonti, sarebbe stata voluta dal vicepremier per condividere i risultati delle ‘graticole’ ed affrontare anche i malumori sui ‘test’ nelle diverse commissioni sollevate nei giorni scorsi dagli stessi sottosegretari. In ore in ...

Matteo Salvini - un sms di fuoco a Luigi Di Maio : "Ma si può restare al Governo con uno del genere?" : "Finché si lavora, si va avanti". Il motto di Matteo Salvini sul futuro del governo gialloverde non cambia. Anche se i toni usati dai pentastellati nei suoi confronti lo irritano parecchio. Le parole di Vincenzo Spadafora sulla "deriva sessista" dell'Italia e sul leader leghista, che avrebbe "aperto

Di Maio sminatore fra Spadafora e Salvini. In nome della ragion di Governo : Sminare il più possibile. “Pensiamo a lavorare”, è il motto di Luigi Di Maio che sembra uno di quei militari impegnati a liberare i campi di battaglia, in questo caso quello del Governo, dalle mine. Perché su una di queste l’intero esecutivo potrebbe saltare per aria e per il capo politico M5s è necessario superare indenne il 20 luglio, giorno in cui si chiude la finestra elettorale di settembre. Il ...

Conte - Salvini - Di Maio e i rischi del “possibilismo” di Governo : Giuseppe Conte presidente del Consiglio dei ministri, Luigi Di Maio vicepresidente e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Matteo Salvini vicepresidente e ministro degli Interni. E' l'attacco a...

Governo - Di Maio : “Salvini non risponde e dice di sentirsi solo sul tema dei migranti? Gli mandiamo un peluche” : “Se il ministro dell’Interno dice di sentirsi solo sul tema dei migranti, vorrà dire che se non gli possiamo neanche rispondere che ci sono strade di medio e lungo termine alternative per risolvere questo problema per sempre, gli mandiamo un peluche“. Così Luigi Di Maio, a margine della cerimonia a Roma per l’anniversario della fondazione della Polizia penitenziaria, rispondendo ai cronisti in merito alle polemiche tra Salvini e il ...